Musik Guns N’ Roses veröffentlichen Statement zu Axl Roses Ausraster bei jüngstem Konzert

Guns N Roses - 2023 Copenhagen Copenhell festival - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 14:00 Uhr

Guns N’ Roses veröffentlichen Statement zu Axl Roses Ausraster bei jüngstem Konzert.

Guns N’ Roses haben klargestellt, dass Axl Roses unberechenbares Verhalten auf der Bühne in Argentinien nichts mit dem Spiel des neuen Schlagzeugers Isaac Carpenter zu tun hatte.

Der Frontmann warf während des chaotischen Konzerts im Estadio Huracán in Buenos Aires am Samstag (18. Oktober) sein Mikrofon und trat gegen Isaacs Schlagzeug. Die Hardrock-Veteranen spielten gerade ihren Eröffnungssong ‚Welcome to the Jungle‘, als Axl sichtlich verärgert wirkte. In einem viralen Video des Auftritts ist zu sehen, wie er sein Mikrofon in Richtung des Schlagzeugs schleudert, gegen die Bassdrum tritt und wütend von der Bühne stürmt. Sein einziger Kommentar zum Publikum war: „Also, ich werde einfach versuchen, das hier zu improvisieren.“

Einige Tage später erklärte die Band, der Ausraster habe damit zu tun gehabt, dass der 63-jährige Sänger in seinem In-Ear-Monitor ausschließlich das Schlagzeug gehört hab. Man betonte, dass er keinerlei Probleme mit Isaac habe, den sie als erstklassigen Schlagzeuger bezeichneten. In einer Stellungnahme, die in einer Instagram-Story der Band veröffentlicht wurde, hieß es: „Während des Eröffnungssongs unseres jüngsten Konzerts in Buenos Aires hatte Axl in seinem In-Ear-Monitor nur die Percussion anstatt des gesamten Mixes. Das Problem wurde von unserem Techniker bis zum dritten Song behoben, und danach hatten wir eine großartige Show. Die Situation hatte nichts mit Isaac Carpenters Spiel zu tun – er ist ein absoluter Profi und ein großartiger Musiker.“

Anfang des Jahres hatten sich Guns N’ Roses von ihrem langjährigen Schlagzeuger Frank Ferrer getrennt, der fast zwei Jahrzehnte lang hinter dem Schlagzeug der Band saß. Isaac – normalerweise Drummer bei AWOLNATION – ist seitdem mit Guns N’ Roses auf Tour. Frank war im Juni 2006 bei einem Konzert erstmals für die ‚November Rain‘-Band im Einsatz und ersetzte damals Bryan Mantia. Sein letzter Auftritt war im November 2023. Das aktuelle Line-up der Band besteht nun aus Frontmann Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese und Isaac Carpenter.