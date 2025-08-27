Stars Gwen Stefani und Blake Shelton: Zusammenarbeit an neuer ‚Der Zauberer von Oz‘-Serie für Amazon Prime Video

Blake Shelton (L) and Gwen Stefani attend the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 11:00 Uhr

Gwen Stefani und Blake Shelton produzieren eine neue ‚Der Zauberer von Oz‘-Serie für Amazon Prime Video.

Das Ehepaar ist an der neuen Serie ‚Dorothy‘ beteiligt, die von Gina Matthews, der Produzentin von ’30 über Nacht‘, kreiert und geschrieben wird.

„Ich liebe die Bücher von ‚Der Zauberer von Oz‘ seit meiner Kindheit“, erzählte Gina jetzt in einem Interview mit dem ‚Hollywood Reporter‘. „Die Geschichte erinnert uns an die Eigenschaften, die wir brauchen, um schwere Zeiten zu überstehen, und Dorothy ist ein Symbol der Stärke, das uns zeigt, dass wir mit ein wenig Freundlichkeit – und viel Mut – nicht nur Großes erreichen, sondern auch unsere Mitmenschen aufbauen können.“ Sie freue sich mehr denn je darüber, diese Botschaft in die Welt zu tragen.

Die kommende Serie ist eine „zeitgenössische, musikalisch geprägte“ Nacherzählung von L. Frank Baums ‚Der Zauberer von Oz‘ für junge Erwachsene, wobei die gelbe Ziegelsteinstraße als eine Metapher für die Herausforderungen dient, denen junge Menschen heute gegenüberstehen.

Neben Gwen, Blake und Lee Metzger von Lucky Horseshoe werden Grant Scharbo von Little Engine und Patrick Moran als die ausführenden Produzenten des neuen Projekts fungieren. Blake sagte über das Projekt: „Wir sind wirklich begeistert von all den Möglichkeiten, die diese Show mit sich bringt, und ich bin so dankbar, dass Gina die Idee mit mir und Lee geteilt hat.“ Er habe sofort gewusst, dass das Projekt etwas ist, womit er und auch Gwen sich verbinden würden. Über seine Ehefrau sagte er: „Ihre Kreativität und ihre Perspektive passen so natürlich zu diesem Projekt.“ Gwen beschrieb das Projekt als eine „moderne Version eines Klassikers“. Die ‚Don’t Speak‘-Sängerin fügte hinzu: „Es ist eine kreative und moderne Version eines Klassikers, und Teil von etwas zu sein, das Musik, Emotionen und die Figur der Dorothy verbindet, ist für mich inspirierend.“