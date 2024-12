Stars Gwen Stefani: Weihnachten ist ihre liebste Zeit im Jahr

Gwen Stefani - 1 Warwick members club promoting GXVE Beauty on June 20, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin schwärmt von ihrem Familienglück mit Blake Shelton.

Gwen Stefani liebt es, ihre Mutterrolle an Weihnachten zu „feiern“.

Die No Doubt-Frontfrau hat mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale die Kinder Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10). Inzwischen ist sie mit Country-Sänger Blake Shelton verheiratet. Gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ verrät Gwen, dass ihre Familie die Weihnachtszeit liebt und es genießt, gemeinsam zu Hause zu sein.

„Eine Familie zu haben und Mutter zu sein ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, und Weihnachten ist ein Teil davon, das zu feiern“, erklärt sie. „Meine Kinder sind so nostalgisch und freuen sich auf Weihnachten, es ist unsere liebste Zeit im Jahr.“

Die Kinder der ‚Don’t Speak‘-Interpretin lieben es besonders, süße Leckereien zu basteln. „Wir versuchen immer, Traditionen zu schaffen, so wie es meine Eltern für uns getan haben, als ich ein Kind war. Eine davon ist das Basteln von Weihnachtskränzen aus Marshmallows. Blake liebt sie wirklich – sie machen süchtig“, plaudert Gwen aus.

Die 55-Jährige reflektierte kürzlich darüber, wie sehr ihr Leben in Aufruhr war, bevor sie mit Blake zusammenkam. Die Musiker lernten sich kennen, als sie beide bei ‚The Voice‘ arbeiteten. „Wir hatten uns gerade erst kennengelernt und es war ein Chaos. Unser beider Leben war in völligem Aufruhr, alles lag am Boden“, enthüllte sie im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin. „Zu diesem Zeitpunkt konnte uns nichts mehr retten. Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: ‚Ich kann nicht einmal mit dir reden. Das ist Wahnsinn. Ich habe schon genug Probleme.’“