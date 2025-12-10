Stars Gwyneth Paltrow: Der Druck ihres Oscar-Gewinns war groß

Gwyneth Paltrow - Famous - The Politician premiere - New York - September 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrows Oscar-Gewinn „fühlte sich wie etwas Unermessliches an“.

Die 53-jährige Schauspielerin gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in ‚Shakespeare in Love‘, einer romantischen Komödie aus dem Jahr 1998, und Paltrow erinnert sich noch immer an diesen Erfolg als Wendepunkt in ihrem Leben.

Im Gespräch mit Jacob Elordi für ‚Variety‘ erzählte sie: „Es fühlte sich an, als wäre etwas Unermessliches passiert. Es gab diese massive energetische Veränderung, und es war sehr überwältigend. Ich war erst 26. Wenn ich zurückgehen und mit meinem damaligen Ich sprechen könnte, würde ich einfach sagen: ‚Nimm dir Zeit.‘ Finde einfach so gut wie möglich heraus, wer du bist, und triff deine Entscheidungen von diesem Punkt aus. Mach langsam und arbeite mit großartigen Menschen zusammen, und sei nicht so hart zu dir selbst auf diesem Weg.“

Paltrow feierte schon früh in ihrer Karriere große Erfolge, zog sich dann aber aus Hollywood zurück, um ihre Lifestyle-Marke Goop aufzubauen.

Paltrow, die nun mit ‚Marty Supreme‘ ins Filmgeschäft zurückgekehrt ist, gibt zu, dass sich die Branche in den letzten 30 Jahren stark verändert hat. „Es hat sich einiges verändert, die Geschäftsmodelle haben sich verändert und die Art und Weise, wie alles kommerzialisiert wird.“