Stars Gwyneth Paltrow: Ehemann Brad Falchuk ‚hasst‘ Weihnachten

Bang Showbiz | 03.12.2025, 19:44 Uhr

Gwyneth Paltrow nennt ihren Mann Brad Falchuk einen „Grinch“, weil er Weihnachten „hasst“.

Die 53-jährige ‚Iron Man‘-Darstellerin, die den TV-Produzenten 2018 heiratete, verriet in ihrem ‚Goop‘-Podcast, dass Brad weder Weihnachtsmusik noch Deko mag und auch mit dem klassischen Truthahn-Dinner nichts anfangen kann.

Sie erklärte: „Mein Mann ist ein bisschen ein Grinch, er ist das Gegenteil von mir. Aber ich liebe die Dekoration, ich liebe das Frank-Sinatra-Weihnachtsalbum. Ich komme wirklich in Festtagsstimmung.“

Über Brad sagte sie stattdessen: „Brad ist der Schlimmste. Er hasst Weihnachtsmusik, er hasst Weihnachtsdekorationen, er hasst Truthahnbraten, er hasst das traditionelle Dinner.“ Auf die Frage, ob es irgendetwas gibt, worauf Brad sich in der Weihnachtszeit freut, antwortete Gwyneth: „Nein! Nun ja, er freut sich darauf, dass es vorbei ist.“

Die Schauspielerin – Mutter von Apple (21) und Moses (19) aus der Ehe mit Chris Martin – fühlt sich mit ihrer Weihnachtsliebe zu Hause oft allein: „Ich fühle mich sehr allein in meinem Haus in meiner Liebe zu Weihnachten, obwohl alle Kinder es lieben, also sind sie auf meiner Seite. Ich liebe Weihnachten.“ Sie erzählte, dass sie jedes Jahr ein „traditionelles Menü“ kocht und dafür ein Rezept von Martha Stewart benutzt: „Ich liebe das Dekorieren, und wir haben ein traditionelles Menü, das wir jedes Jahr machen. Ich koche immer Martha Stewarts Rezept für einen perfekten Truthahn, wir haben unser Füllungsrezept und unsere Süßkartoffeln und all das. Wir weichen nie wirklich davon ab.“