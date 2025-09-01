Stars Gwyneth Paltrow fühlt sich missverstanden

Gwyneth Paltrow - The Fashion Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt sich verwundert von dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hat.

Gwyneth Paltrow glaubt nicht, dass die Menschen sie „verstehen“ werden, bevor sie „tot“ ist.

Die 52-jährige Schauspielerin und Wellness-Unternehmerin ist verwundert über die „Narrative“, die sich um ihre Person ranken, weil sie oft „keine Ahnung“ hat, warum Menschen bestimmte Schlüsse über sie gezogen haben, und sie findet einige Aspekte ihres öffentlichen Images verletzend.

In einem Teaser-Clip zu ihrem Auftritt im Podcast ‚The Cutting Room Floor‘ sagte sie: „Niemand wird mich verstehen, solange ich nicht tot bin. Ich habe nie meine eigene Geschichte erschaffen. Mir ist bewusst, dass es diese gibt. Aber in dieser Hinsicht habe ich ein wirklich seltsames Leben geführt. Stell dir vor, du bist ein echter Mensch und weißt, dass die Leute dich auf eine bestimmte Weise darstellen, und du verstehst nicht, wie sie zu diesem Narrativ gekommen sind.“

Die Oscar-Preisträgerin gestand: „Ich habe keine Ahnung, über wen die Leute sprechen. Ich habe jetzt viele Jahrzehnte mit diesem Avatar gelebt, der sehr, sehr stark projiziert wird, und ich weiß nicht warum. Ich weiß warum, aber das sind sehr klischeehafte, vereinfachende Dinge, die man über viele Menschen und über die Kultur sagen könnte.“ Gwyneth klagte, dass sie auf „das leicht verständlichste Klischee reduziert“ werde. „Wir sind alle Menschen, daher tut es weh, wenn jemand dich absichtlich falsch darstellt oder falsch wahrnimmt“, offenbarte sie.

Obwohl die Goop-Gründerin – die zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Chris Martin hat und mit Brad Falchuk verheiratet ist – stets bemüht war, Missverständnisse über sie richtigzustellen, versucht sie jetzt, sich nicht mehr so sehr um ihr öffentliches Image zu sorgen. „Man will sagen: ‚Aber das stimmt nicht‘ oder ‚Das habe ich nie gesagt‘, aber in letzter Zeit versuche ich wirklich, fast zu meditieren über die Idee: Wenn man an den Punkt kommt, an dem man wirklich loslassen kann, das Bedürfnis, falsche Wahrnehmungen zu korrigieren, was könnte das bewirken?“, schilderte sie.