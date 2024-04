Stars Gwyneth Paltrow: Sie liebt Bauch-weg-Unterwäsche

Gwyneth Paltrow - Spanx - Instagram - Collected March 30th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2024, 14:59 Uhr

Gwyneth Paltrow liebt es, Spanx zu tragen.

Die 51-jährige Goop-Gründerin sagte, sie sei ein Fan der figurformenden Marke, als sie jetzt die Frage eines Instagram-Followers während einer „Ask me Anything“-Aktion in ihrer Instagram-Story beantwortete. Sie postete dazu ein Bild von sich in einem engen roten Outfit, zu dem sie ihre Fans fragte, ob es wie ein gutes Trainingsoutfit aussehe. Auf die Frage, welche Trainingsklamotten sie trägt, sagte sie: „Komischerweise stehe ich sehr auf Spanx.“

Gwyneth sprach bereits 2023 über ihre Liebe zu Spanx und posierte in mehreren Activewear-Optionen der Marke – darunter ein Air Essentials Half-Zip-Sweatshirt, das auch Oprah Winfrey liebt, sowie passende Booty Boost-Leggings.

Gwyneth sprach kürzlich auch darüber, wie sie das Trinken auf einen Drink pro Woche reduziert habe und sagte, dass sie ein ruhiges Leben führe. Im Dezember wollte sie ihren Silvesterabend damit verbringen, um 20 Uhr in ihren Pyjama zu schlüpfen. Und sie sagte kürzlich, dass sie so clean lebe, dass sie praktisch keine Laster mehr habe, die sie aufgeben müsse. Sie fügte hinzu, dass sie sich nur einen Eierlikör mit Brandy gönnen würde, um das Jahr 2024 einzuläuten und sich warm einzupacken, um die neue Show ihres Ehemanns Brad Falchuk zu sehen.