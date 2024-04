Stars Gwyneth Paltrow: Spaziergang statt intensives Workout

Gwyneth Paltrow in Court 2 March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2024, 13:04 Uhr

Die Schauspielerin ist inzwischen weniger rabiat, wenn es um ihr Sportprogramm geht.

Gwyneth Paltrow setzt mittlerweile auf moderates Training.

Die Schauspielerin und Goop-Gründerin ist bekannt für ihre extremen Fitness-, Diät- und Detox-Programme. In einer Instagram-Fragerunde gibt sie jetzt zu, dass sie ihre Workout-Routine heruntergeschraubt hat.

Auf die Frage eines Fans, wie viele Tage in der Woche sie trainiere, antwortete die Unternehmerin mit einem Selfie-Video, das sie beim Spazierengehen in ihrem Büro zeigt. „Ich mache etwas an sechs Tagen in der Woche, aber mit viel weniger Intensität als früher“, verriet sie. „Selbst wenn ich nur eine Stunde spazieren gehe oder wie jetzt um unser riesiges Goop-Büro herum laufe. Ich drehe normalerweise mehrere Runden, um mir die Beine zu vertreten. Aber ich versuche, jeden Tag etwas zu tun – eine Kleinigkeit.“

Die 51-Jährige wurde auch gefragt, wie sie gelernt hat, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. In Anspielung auf die belgische Modedesignerin Diane von Fürstenberg erklärte Gwyneth: „[Sie] hat mir beigebracht, wie man das macht – wie man morgens aufwacht, sich selbst ansieht und glücklich ist, sich selbst zu sehen, und sich nette Dinge anstatt schreckliche Dinge sagt. Sie hat mir wirklich beigebracht, wie wichtig es ist, sein eigener bester Freund zu werden. Und das ist es, wie man mit sich selbst umgeht und was man zu sich selbst sagt.“