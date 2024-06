Warme, goldene Blondtöne Haarfarben-Sommertrend Texas Blonde: Popstar Beyoncé macht es vor

Beyoncé hat mit ihrem neuen Album "Cowboy Carter" auch Beauty- und Mode-Trends gesetzt. (the/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 22:31 Uhr

Diese Haarfarbe erinnert an einen Sommer in Texas: warm, golden und lebendig. Beyoncé hat nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ihre Country-Ära eingeläutet und sorgt damit für den schönsten Haartrend der nächsten Monate.

Mit ihrem Album "Cowboy Carter" hat Beyoncé (42) ihre Country-Ära eingeläutet. Seitdem tritt die Sängerin häufig in stylischer Western-Kleidung auf – sowie mit passender blonder Haarfarbe, die jetzt als einer der größten Sommer-Haartrends gilt. Texas Blonde steht dabei laut "Byrdie" für viele Beauty-Experten im Moment für mehr als nur eine Haarfarbe. Texas Blonde stellt ein Lebensgefühl dar: Die goldblonden Nuancen erinnern an endlose Sommer und sonnige Tage in der weitläufigen Landschaft Texas.

Die Farbe vereint verschiedene warme, goldene Blondtöne, die dem Haar Tiefe und Dimension verleihen. Diese Mischung aus Strähnen, Highlights und Lowlights sorgt für ein lebendiges, strahlendes Erscheinungsbild. Texas Blonde ist heller und auffälliger als viele andere Blondtöne und steht ganz im Zeichen des Mottos "freundlich" – wie alles in Texas.

Bevor Beyoncé ihre Liebe zur Country-Musik in die Öffentlichkeit getragen hat, sorgten bereits andere prominente Damen der Country-Szene mit der Haarfarbe für Aufsehen: Miranda Lambert (40), Dolly Parton (78) oder Carrie Underwood (41) sind berühmt für ihre hellen Texas-Blonde-Haare. Was neu ist: Beyoncé hat den Gold schimmernden Platinblond-Ton nun in den Mainstream katapultiert.

Für wen eignet sich Texas Blonde?

Texas Blonde ist vielseitig und kann an verschiedene Hauttöne und Haarstrukturen angepasst werden. Ein blasser Teint harmoniert gut mit platin-goldenem Blond, während olivfarbene und dunklere Hauttöne von sonnengeküssten oder honigfarbenen Nuancen profitieren. Wichtig ist, dass die Farbe individuell auf die jeweilige Person abgestimmt wird, um das schönste Ergebnis zu erzielen.

Wie pflegt man Texas-Blonde-Haare am besten?

Blondiertes Haar erfordert besondere Pflege, um gesund und glänzend zu bleiben. Hochwertige Haarpflegeprodukte sind daher ein Muss. Regelmäßige Haarkuren helfen dabei, Schäden zu reparieren und das Haar zu stärken. Tonkorrigierende Haarpflegeöle und Mousse für blondes Haar sind ideal, um unerwünschte Messing-Töne zu neutralisieren, Gelb- und Orangetöne zu eliminieren und dem blondiertem Haar wieder zu Sprungkraft zu verhelfen.

Regelmäßige Besuche beim Friseur des Vertrauens sind ebenfalls wichtig, um die Farbe frisch und lebendig zu halten. Ein gutes Referenzfoto vom Vorbild-Look kann dem Hairstyling-Experten helfen, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Bereit für die eigene Country-Ära? Texas Blonde ist eine Hommage an die sonnige, lebendige Energie von Texas – und somit der perfekte Begleiter für den Sommer 2024!