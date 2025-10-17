Musik ‚Habe mich hinter meinen Bandkollegen versteckt‘: Alanis Morissette jagt Las Vegas-Residency ‚große Angst‘ ein

Die Sängerin räumt ein, dass sie großen Respekt davor hat, im Rahmen ihrer Dauershow in der Glücksspiel-Metropole aufzutreten.

Alanis Morissette gesteht, von ihrer Las Vegas-Residency eingeschüchtert zu sein.

Die 51-jährige Sängerin startete am Mittwoch (15. Oktober) ihre Konzertreihe im Caesars Palace in Las Vegas, offenbarte dem Publikum jedoch, dass sie trotz ihrer langjährigen Bühnenerfahrung mit den Nerven zu kämpfen hatte. „Ich muss zugeben, dass ich große Angst habe“, räumte sie auf der Bühne ein. „Auch wenn ich von außen ruhig und gefasst wirke, [ist es] reine Aufgewühltheit.“

Die ‚Ironic‘-Interpretin gab zu, dass sie sich bei Live-Auftritten oft „versteckt“ habe. „Obwohl ich den Großteil meines Lebens auf der Bühne stand, habe ich mich auch ein bisschen versteckt. Ich habe mich hinter meinen Gitarren, meinen Bandmitgliedern, dem Sound, den Lichtern, dem Schweiß versteckt. Ich habe mich hinter meinen Haaren versteckt“, zählte sie auf.

Alanis, die bei ihrer ersten Vegas-Show ganze 30 Songs spielte, erklärte außerdem, dass einige Menschen in Machtpositionen „keinen Zugang zu Empathie“ hätten – etwas, das sie „zutiefst beängstigend“ findet. Daher setzt sich die ‚Jagged Little Pill‘-Künstlerin dafür ein, dass hochsensible Menschen vermehrt Führungspositionen übernehmen. Sie selbst zählt sich zu dieser Gruppe.

„Wir leben für Nuancen. Wir sind die Künstler, die Heiler, die Empathen“, erklärte sie. „Ohne uns wäre diese Welt traurig. Auch wenn viele von uns introvertiert sind und die Vorstellung von Führungsrollen für manche nicht besonders verlockend klingt – eines meiner Hauptziele ist es, uns Hochsensiblen zu unterstützen, in Führungspositionen zu kommen.“ Leider sei „Soziopathie, Psychopathie und bösartiger Narzissmus“ in der weltweiten Führungsebene normalisiert worden. „Menschen mit solchen Persönlichkeitsstörungen haben keinen Zugang zu Empathie – sie können sie aber vortäuschen, was erschreckend ist“, sagte Alanis.