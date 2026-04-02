Stars Hailee Steinfeld bringt Tochter zur Welt

Hailee Steinfeld - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 19:00 Uhr

Hailee Steinfeld hat ein Mädchen zur Welt gebracht.

Die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin und ihr Ehemann Josh Allen bestätigten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Details wie Name oder Geburtsdatum wurden jedoch nicht genannt. In einem Beitrag auf Hailees ‚Beau Society‘-Substack am Donnerstag (2. April) hieß es lediglich: „Unser kleines Mädchen ist da! Wir sind unglaublich dankbar und gesegnet und genießen diese ersten Momente in vollen Zügen. Vielen Dank für all die Liebe und Glückwünsche.“

Im vergangenen Monat hatte die 29-jährige Schauspielerin ihre bevorstehende Geburt mit rund 30 engen Freundinnen und Familienmitgliedern bei einer Baby-Party im eigenen Garten gefeiert. Sie schrieb: „An einem sonnigen Samstag in LA versammelten sich meine Mom und etwa 30 Frauen, die ich sehr liebe, an meinem liebsten Ort – meinem Garten – zu einer Baby-Party. Meine Mom hat alles organisiert.“ Hailee erklärte, es habe kein festes Motto gegeben, aber ein subtiler Kinderreim habe sich wie ein roter Faden durch die Dekoration gezogen. Sie sagte: „Überall lagen Kinderbücher. Jeder hat ein Buch mitgebracht, sodass dieses Baby schon jetzt eine kleine Bibliothek bekommt.“

Außerdem richtete ihre Mutter eine Strickstation ein, damit die Gäste etwas für das Baby herstellen konnten. Sie fügte hinzu: „Der Kreis schließt sich total, weil meine Mom mit dem Stricken angefangen hat, als ich meinen ersten Film gemacht habe. Sie saß den ganzen Tag im Trailer und brauchte etwas zu tun.“ Sie habe auch Hailee damals das Stricken beigebracht, auch wenn die Schauspielerin die schweren Handgriffe lieber ihrer Mutter überlässt. „Ich kann zwar nicht wirklich anschlagen oder abketten, aber ich konnte ein Quadrat für die Babydecke stricken. Ich habe ein schönes Hobby wiederentdeckt.“

Hailee und Josh heirateten im Mai 2025, und die Schauspielerin hatte zuvor betont, wie glücklich sie mit ihm ist. Sie sagte: „Ich danke Gott wirklich jeden Tag, dass ich meinen Menschen gefunden habe, und es ist das Beste überhaupt. Das Leben ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn.“