Stars Hailey Bieber fürchtet, dass ihr Sohn in einer ‚düsteren‘ Welt aufwächst

Hailey Bieber - Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 09:00 Uhr

Hailey Bieber befürchtet, dass ihr Sohn in einer „düsteren“ Welt aufwächst.

Das 29-jährige Model, das im August 2024 ihren Sohn Jack zur Welt brachte, hat zugegeben, dass sie sich wegen des aktuellen Zustands der Welt Sorgen macht. Die Unternehmerin, die mit Popstar Justin Bieber verheiratet ist, sagte dem ‚Interview Magazine‘: „Das ist wahrscheinlich die größte Angst, die ich als Mutter habe. Die Welt, in der er aufwächst, ist sehr, sehr beängstigend, und es fühlt sich so düster an, wenn man an die Zukunft denkt, so wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich muss einfach die Augen schließen und Vertrauen haben.“ Solange ihr Sohn in einem Zuhause aufwachse, das sehr liebevoll und schön ist, sei das alles, was sie sich erhoffen könne.

Trotzdem genießt Hailey die Herausforderungen des Mutterseins. Auf die Frage, was das Schönste daran sei, Mutter zu sein, antwortete sie: „Einfach zu sehen, wie sich dieser kleine Mensch direkt vor deinen Augen entwickelt. […] Man beobachtet, wie sie das Leben zum ersten Mal erleben, und irgendwie fühlt es sich an, als würde man es gemeinsam mit ihnen neu entdecken.“

Unterdessen hatte Hailey zuvor verraten, dass sie durch die Mutterschaft „viel mehr zum Stubenhocker“ geworden sei und sie gab zu, dass sich ihr Lebensstil seit der Geburt ihres Sohnes stark verändert habe. Hailey, die Justin im Jahr 2018 geheiratet hat, sagte dem ‚GQ Magazine‘: „Ein typischer Tag zu Hause sieht für mich so aus: Ich stehe mit meinem Sohn auf und versuche, so oft wie möglich ein Workout einzubauen. Ich bin viel mehr zum Stubenhocker geworden als früher. Und ich glaube, wenn man ein Kind hat, passiert das einfach – zumindest bei mir.“ Sie habe definitiv viel weniger Angst, etwas zu verpassen, denn sie verbringe einfach unglaublich gern Zeit mit ihrem Sohn. Hailey weiter: „Er wächst so schnell, und alles vergeht so schnell und man merkt immer mehr, wie sehr man diese Zeit auskosten möchte.“