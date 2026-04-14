Musik ‚Es war großartig!‘ Diplo verteidigt Justin Bieber nach Coachella-Kritik

Diplo - Pre-GRAMMY Gala 2026 - Faye Sadou/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 11:00 Uhr

Diplo verteidigt Justin Bieber nach der heftigen Coachella-Kritik.

Diplo hat Justin Bieber nach Kritik an dessen Headliner-Auftritt beim Coachella-Festival verteidigt.

Einige Fans bezeichneten die Performance als „faul“, da der Popstar ein reduziertes Konzept wählte, bei dem er unter anderem zu YouTube-Videos seiner frühen Hits mitsang. Der 47-jährige DJ und Musikproduzent fand den Auftritt jedoch „großartig“ und lobte den ‚Never Say Never‘-Star als „legendär“. Er sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich war überrascht, dass er überhaupt zu den Klassikern zurückgegangen ist, aber die Art, wie er es gemacht hat, war unglaublich. Niemand sonst könnte zum Coachella gehen, sich einfach mit einem Laptop hinsetzen und YouTube abspielen – das ist einfach legendär. Und er hat dir ein bisschen was gegeben. So nach dem Motto: ‚Ich habe so viele Hits – hier, nimm das.'“

Diplo verglich Justins Auftritt mit einer Party mit dem Star, der während seines Sets auch mehrere lustige Videos von sich selbst auf YouTube zeigte. Er ergänzte: „Es war, als wäre man auf einer Party mit ihm.“ Diplo betonte außerdem, dass man beim „sehr vielfältigen“ Festival viel über Musik lernen könne: „Da ist alles dabei – von Davido bis Hardcore-Techno. Nine Inch Noize war gestern großartig. Es ist für jeden etwas dabei, und man kann viel über Musik lernen.“

Während Diplo begeistert war, sahen das einige Fans anders. Ein Zuschauer schrieb in sozialen Medien: „Justin Bieber liefert uns eine der faulsten Performances aller Zeiten.“ Ein anderer kommentierte: „Justin Bieber ist der schlechteste Headliner in der Geschichte von Coachella. Was zur Hölle, du sitzt einfach nur mit einem Laptop da.“ Ein weiterer Beitrag lautete: „Der Coachella-Auftritt von Justin Bieber 2026 könnte die schlechteste massenhaft gestreamte/übertragene Performance aller Zeiten sein.“ Andere wiederum stimmten Diplo zu und lobten die Entscheidung, YouTube einzusetzen. Ein Fan nannte ihn sogar ein „Genie“. Während der Performance forderte Justin das Publikum zur Teilnahme auf: „Helft mir heute Abend mit den Songs.“ Außerdem bat er die Zuschauer, über Livestream-Kommentare Titel vorzuschlagen, die er dann in Echtzeit auswählte.