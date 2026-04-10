Stars Justin Bieber hat eine ‚Vision für sein Coachella-Set‘

Justin Bieber - AVALON - LA - Feb - 2016 - Grammys BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 10:00 Uhr

Justin Bieber hat eine 'Vision für sein Coachella-Set'.

Justin Bieber verfolgt bei seinem Coachella-Auftritt einen sehr praxisnahen Ansatz.

Der 32-jährige Popstar bereitet sich intensiv darauf vor, beim weltberühmten Festival in Kalifornien auf der Bühne zu stehen, und hat dabei nichts dem Zufall überlassen. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Er war von Anfang an in alles eingebunden – von der Verhandlung seiner eigenen Gage bis hin zur kreativen Ausrichtung der Show. Er hat sogar beim Design des Merchandise geholfen, das auf dem Gelände verkauft wird, T-Shirts, Hoodies, Caps usw.“

Berichten zufolge wird Justin der bestbezahlte Act in der fast drei Jahrzehnte langen Geschichte des Festivals sein. Laut Insider ist der Chartstürmer entschlossen, sich auf seine eigene Weise zu beweisen. Der Insider sagte: „Justin hat nicht das Gefühl, dass er etwas beweisen muss, aber gleichzeitig will er zeigen, dass er auch ohne ein riesiges Team wie früher eine unvergessliche Show liefern kann. Es ist komplett seine Vision, umgesetzt von nur wenigen Leuten.“

Justin hat in der vergangenen Woche außerdem intensiv an seinem Set gefeilt. Der Insider erklärte: „Justin ist sehr stolz auf seine ‚Swag‘-Alben [veröffentlicht 2025], deshalb möchte er sie in den Fokus stellen. Gleichzeitig packt er aber auch alte Hits ins Set, die er seit Jahren nicht mehr live gespielt hat. Er weiß, dass das Publikum diese ebenfalls hören will.“ Er habe noch bis vor Kurzem – sogar in dieser Woche – Dinge angepasst und verändert. Es sei alles sehr dynamisch, aber der Großteil der Show stehe fest und wurde bereits durchgespielt.

Unterdessen verriet Hailey Bieber kürzlich, dass sie und Justin sich Wege suchen, „Verantwortung zu teilen“. Das Paar hat einen 19 Monate alten Sohn namens Jack, und Hailey erklärte, wie sie ihre Karrieren mit dem Familienleben in Einklang bringen. Das 29-jährige Model, Gründerin und Creative Director der Rhode-Skincare-Marke, sagte bei der ‚Vogue‘-Veranstaltung „Forces of Fashion“ in Australien: „Einen großartigen Partner zu haben, ist wirklich wichtig. Und sich die Verantwortung zu teilen. Ich bin hier am Arbeiten, und mein Sohn ist zu Hause bei seinem Vater und genießt sein Leben. Diese Unterstützung zu haben, ist sehr befreiend und macht Entscheidungen ein bisschen leichter.“