Stars Hailey Bieber: Rätselhafter Instagram-Post ihres Vaters schürt Sorge

Justin Hailey Bieber - Grammys 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 10:53 Uhr

Wie geht es den Biebers wirklich? Ein Instagram-Post von Stephen Baldwin versetzt die Fans in Sorge.

Stephen Baldwin hat zum Gebet für seine Tochter Hailey Bieber und ihren Mann Justin aufgerufen.

Der US-Schauspieler löste mit seiner neuen Instagram-Story große Besorgnis bei den Fans aus. Der ‚Die üblichen Verdächtigen‘-Darsteller teilte einen Beitrag von Victor Marx, dem Gründer der religiösen Organisation All Things Possible Ministries.

In dem Video ist Justin zu sehen, wie er Gitarre spielt und den Song ‚I Could Sing of Your Love Forever‘ von Delirious? singt. Darüber stehen die Worte: „Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch bitte einen Moment Zeit, um ein kleines Gebet für sie zu sprechen, damit sie Weisheit und Schutz haben und sich dem Herrn nähern.“ Was genau damit gemeint war und weshalb das Promi-Paar „Schutz“ benötigt, erläuterte Stephen nicht.

Victor Marx wiederum schrieb in seinem Instagram-Beitrag zu dem Video: „Ich schreibe nur ungern über bestimmte Leute, die im Rampenlicht stehen, weil wir dann negative Kommentare bekommen.“ Zusammen mit Haileys Mutter würde er oft für das Paar beten. „Es gibt besondere Herausforderungen, denen Menschen in exponierten Positionen ausgesetzt sind, und der Feind will nicht, dass sie Jesus näher kommen. Unabhängig von den materiellen Dingen oder der Anerkennung sind sie oft mit einem geistlichen Kampf konfrontiert, der ihren Glauben, ihre Ehe und ihr Leben im Allgemeinen zu zerstören versucht.“