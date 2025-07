Musik Haim-Rockerin Alana über ihr neues Bühnenritual in den Dreißigern

Haim - Amazon Studios Golden Globes After Party 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 18:00 Uhr

Alana Haim muss sich inzwischen vor jedem Konzert dehnen.

Die Sängerin gibt zu, dass ihre Gelenke sich nun, da sie in den Dreißigern ist, bemerkbar machen. Die US-Rockband – bestehend aus den Schwestern Alana, Este und Danielle Haim – ist für ihre energiegeladenen Liveshows bekannt. Doch Alana (33) verriet nun, dass sich ihr Ritual vor den Auftritten verändert habe, seit sie nicht mehr als Teenager auf der Bühne steht. Sie müsse sich nun gezielt aufwärmen, um nach den Shows keine Schmerzen zu haben.

Über das neue Album ‚I Quit‘ und die Zukunft der Band sagte sie: „Es fühlt sich an, als hätten wir noch so viel zu erreichen. Es fühlt sich nicht wie ein Ende an, sondern wie ein neuer Anfang. Wir alle fühlen uns noch wie 16, nichts wird langweilig. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist: vor der Show dehnen. Das ist neu. Ich muss mich ein wenig strecken, wegen der Gelenke…“

Haim spielten am vergangenen Wochenende ein geheimes Set auf dem Glastonbury Festival, das von der Presse hochgelobt wurde. Im September geht es dann auf große ‚I Quit‘-Tour. Die ‚If I Could Change Your Mind‘-Hitmacher glauben, dass ihre Liveshows so kraftvoll sind, weil sie sich auch als Headliner noch wie eine Vorband fühlen, die das Publikum „gewinnen“ will. Danielle sagte im Interview mit dem Juli-Heft von ‚Music Week‘: „Wir haben die Band gegründet, indem wir in L.A. für Freunde als Vorband gespielt haben – fünf Jahre lang bei jeder Gelegenheit. Wir haben für einige unserer Lieblingsbands eröffnet, und es fühlt sich so an, als hätten wir für jeden mal die Vorband gemacht. Aber genau das ist es: Jedes Mal, wenn wir auf die Bühne gehen – auch als Headliner – haben wir diese Vorband-Mentalität.“