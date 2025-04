Stars Haley Joel Osment entschuldigt sich für sein Verhalten

Haley Joel Osment - August 2024 - Blink Twice premiere - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler wurde vor wenigen Tagen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Drogenbesitzes festgenommen.

Haley Joel Osment hat eine Entschuldigung für sein „ekelhaftes“ und „schändliches“ Verhalten veröffentlicht.

Der ‚The Sixth Sense‘-Darsteller wurde am 08. April in einem Skiresort im kalifornischen Mammoth Lakes festgenommen, wo er sich zuvor unter Einfluss von Substanzen daneben benommen hatte. Osment wird nun Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Besitz von Kokain vorgeworfen. Der einstige Kinderdarsteller wird sich deshalb womöglich auch vor Gericht verantworten müssen. Kameraaufnahmen, die von einem Polizisten mit Bodycam angefertigt wurden und später an die Öffentlichkeit gelangten, zeigen Osment, wie er den Beamten als „verdammten Nazi“ beleidigt und außerdem ein antisemitisches Schimpfwort benutzt.

Für sein beschämendes Verhalten entschuldigte sich der Hollywoodstar jetzt in einem offiziellen Statement, das unter anderem ‚PEOPLE‘ vorliegt. „Ich bin absolut entsetzt von meinem Verhalten“, schreibt er. „Hätte ich gewusst, dass ich diese schändliche Sprache in den Wehen eines Blackouts benutzt habe, hätte ich mich eher öffentlich zu Wort gemeldet. […] Von ganzem Herzen entschuldige ich mich bei absolut jedem, der davon verletzt wurde.“ Osment sei sich bewusst, dass er die jüdische Gemeinde weltweit enttäuscht habe und versprach, seine schrecklichen Fehler wieder gut zu machen.