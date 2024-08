Hauch von Nichts auf dem Red Carpet Halle Berry: Im sinnlichen Naked Dress bei der „The Union“-Premiere

Halle Berry bei der Premiere des neuen Netflix-Films "The Union" in Los Angeles. (the/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 08:35 Uhr

Halle Berry hat bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles mal wieder ihr Gespür für Stil und Sinnlichkeit bewiesen: In einem schwarzen Naked Dress zog sie bei der Präsentation von "The Union" alle Blicke auf sich.

Schauspielerin Halle Berry (57) weiß, wie man bei einer Filmpremiere die Blicke auf sich zieht. In Los Angeles feierte sie am Montag (12. August) die Premiere ihrer neuen Action-Komödie "The Union" und sorgte dabei mit einem sinnlichen Auftritt für Aufsehen.

Auf dem roten Teppich des Egyptian Theatre zeigte sich Berry in einem schwarzen transparenten und hautengen Kleid, das subtil den Blick auf viel nackte Haut freigab. Ein florales Spitzenmuster auf dem transparenten Stoff machten das Kleid ebenso wie der tiefe V-Ausschnitt und der taillierte Schnitt zum absoluten Hingucker bei der Premiere.

Die 57-Jährige hatte sichtlich Spaß dabei, ihr Outfit zu präsentieren und posierte von allen Seiten für die Fotografen am roten Teppich. Dabei gab der transparente Stoff des knielangen Kleids auch den Blick auf ihre Körperrückseite frei.

Neue Spionage-Komödie mit Halle Berry und Mark Wahlberg

Im neuen Netflix-Film "The Union" spielt Halle Berry die Geheimagentin Roxanne Hall, die sich nach 25 Jahren wieder in ihrer Heimat New Jersey blicken lässt. Dort trifft sie in dessen Stammbar ihre alte Highschool-Liebe Mike McKenna (gespielt von Mark Wahlberg, 53) wieder und beginnt mit ihm zu flirten. Doch ihr eigentlicher Plan ist es, ihn für einen riskanten Job bei einer Geheimdienst-Mission in Europa anzuwerben.