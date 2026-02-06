Stars Halle Berry mit Van Hunt verlobt

Halle Berry and Van Hunt at Critics Choice Awards - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 09:00 Uhr

Halle Berry ist mit Van Hunt verlobt.

Halle Berry ist mit ihrem langjährigen Partner Van Hunt verlobt. Die 59-jährige Hollywood-Schauspielerin hat bestätigt, dass ihr Freund, mit dem sie seit fast sechs Jahren zusammen ist, ihr einen Heiratsantrag gemacht hat – und dass sie ihn angenommen hat. Konkrete Hochzeitspläne gibt es allerdings noch nicht, da das Paar „noch kein Datum“ festgelegt hat.

Halle hatte bereits zuvor angedeutet, dass Van um ihre Hand angehalten habe, allerdings war unklar geblieben, ob sie tatsächlich Ja gesagt hatte. Nun stellte sie ihren Beziehungsstatus klar. In der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte sie: „Nun, da gibt es ein bisschen Verwirrung – dass er mich gefragt hat zu heiraten und ich Nein gesagt habe. Nein, das stimmt nicht. Ich habe nicht Nein gesagt. Wir haben nur noch kein Datum.“ Dann fügte sie lachend hinzu: „Aber natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heiraten würde! Er hat mir ja auch einen Ring angesteckt.“

Bereits im vergangenen Sommer hatte Halle enthüllt, dass Van ihr einen Antrag gemacht hatte. In einem kürzlich erschienenen Interview mit ‚The Cut‘ hatte sie jedoch noch Zweifel an einer Ehe erkennen lassen. Damals sagte sie: „Ich habe noch nicht Ja gesagt. Ich glaube nicht, dass man verheiratet sein muss, um eine bedeutungsvolle Beziehung zu haben. Ich weiß nicht, ob wir jemals heiraten werden.“ Sie betonte, dass für sie eigentlich nur gesundheitliche Gründe oder wichtige medizinische Entscheidungen als rechtliche Ehepartner für eine Hochzeit sprechen würden. Die Oscar-Preisträgerin war bereits dreimal verheiratet – mit David Justice, Eric Benét und Olivier Martinez – und erklärte, dass jede Trennung ihren Grund gehabt habe. „Nach meiner dritten Scheidung sagten die Leute: ‚Was stimmt nicht mit ihr? Sie ist verrückt. Sie kann keinen Mann halten.‘ Und ich habe immer entgegnet: ‚Wer sagt, dass ich einen Mann halten will, wenn er nicht der Richtige ist?'“

Heute ist Halle jedoch glücklicher denn je. Über Van sagte sie: „Ich bin in der besten Beziehung, die ich je hatte.“ Van Hunt hatte im vergangenen Sommer noch erklärt, sein Antrag sei „weiterhin offen“. Gegenüber ‚today.com‘ sagte er damals: „Ich habe den Antrag gemacht, und er ist immer noch in der Schwebe. Vielleicht kannst du sie ja ermutigen.“ Halle betonte zu dieser Zeit: „Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen.“