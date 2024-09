Film Halle Berry: Sie wünscht sich ihr eigenes ‚John Wick‘-Spin-off

Halle Berry at the world premiere of "Never Let Go - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 18:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie von ihrem eigenen Spin-off träumt.

Halle Berry verriet, dass sie von ihrem eigenen ‚John Wick‘-Spin-off träumt.

Die 58-jährige Schauspielerin spielte im Jahr 2019 an der Seite des 60-jährigen Keanu Reeves in ‚John Wick: Kapitel 3‘ die ehemalige Auftragsmörderin Sofia Al-Azwar und erzählte jetzt, dass sie mit Lionsgate Films darüber sprach, die Geschichte ihrer Figur in einem zukünftigen Blockbuster fortzusetzen.

Als ‚The Hollywood Reporter‘ Berry danach fragte, ob sie gehofft hatte, in ‚John Wick: Kapitel 4‘ zurückzukehren, sagte Halle: „Ja, ich wünschte, das wäre passiert, aber das ist nicht der Weg, den sie [in ‚Kapitel 4‘] gegangen sind. Ich dachte, dass das eine coole Handlung gewesen wäre. Wir haben darüber gesprochen, das ist sicher. Wir haben es in ‚John Wick: Kapitel 3‘ angesiedelt und wir haben über ein Spin-off mit Lionsgate geredet, das möglicherweise zustande kommen könnte.“ Während die Schauspielerin jedoch betonte, dass sich ein möglicher Sofia-Al-Azwar-Film noch in der Pitching-Phase befände, fügte der ‚Catwoman‘-Star hinzu, dass sie optimistisch sei, dass das Projekt irgendwann realisiert wird: „Wir müssen das eher früher als später machen, aber das könnte möglicherweise passieren. Und ich liebe dieses Universum. Ich liebe ‚John Wick‘ und ich habe diese Figur geliebt, also weiß man nie. Wir werden es sehen.“ Berry hatte bereits zuvor angedeutet, dass sie in die ‚John Wick‘-Welt zurückkehren und ihre Figur einen eigenen Film bekommen könnte.