Stars Halle Berry: Traurig über ausbleibende Oscars für Schwarze

11.09.2024

Halle Berry ist „auf ewig verärgert“ darüber, dass seit ihr keine schwarze Frau mehr den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat.

Der 58-jährige Hollywood-Star war 2002 die erste schwarze Frau, die die Auszeichnung bei den Academy Awards für ihre Rolle in ‚Monster‘s Ball‘ gewann. Sie sollte allerdings auch erst einmal die letzte bleiben. Heute gibt zu, dass sie „immer wieder traurig“ ist, dass 22 Jahre später immer noch keine andere Frau diese Ehre erhalten hat.

Die Darstellerin erzählte ‚Marie Claire‘: „Ich bin immer noch auf ewig verärgert, dass keine schwarze Frau nach mir den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Ich bin Jahr für Jahr traurig darüber. Und es liegt sicherlich nicht daran, dass es niemanden gab, der es verdient hätte.“ Die ‚Catwoman‘-Darstellerin lobte etwa die Erfolge der schwarzen Schauspielerinnen Andra Day (39) und Viola Davis (59) und bestand darauf, dass ihr eine „aufstrebende Karriere“ viel wichtiger sei als jede Auszeichnung. Sie sagte: „Würde ich lieber Auszeichnungen haben oder eine tolle, eine robuste, steile Karriere als schwarze Frau? Ich würde die aufsteigende Karriere jederzeit einer Auszeichnung vorziehen.“

Halle war sich immer darüber im Klaren, was sie von ihrer Karriere erwartete, aber sie gibt zu, dass sie in ihren Beziehungen weniger festgelegt war – bis sie ihre letzte Romanze mit dem 54-jährigen Musiker Van Hunt manifestierte. Sie sagte: „Ich habe meine Karriere geschaffen. Das habe ich absichtlich gemacht. Ich wusste, was ich tun wollte, und ich habe es getan. Aber ich war noch nie so bewusst mit meinen Beziehungen. Ich war damit locker und ließ mich überraschen. Du musst mit dem Universum im Reinen sein, sonst findest du nichts Besonderes.“ Sie fügte hinzu: „In dem Moment, in dem ich anfing, mich selbst zu verstehen und zu verstehen, was ich falsch gemacht hatte, kam Vans Bruder, den ich seit vielen Jahren kannte, zu mir und sagte: ‚Du solltest meinen Bruder kennenlernen.‘“ Halle war bereits dreimal verheiratet, mit David Justice (1993 bis 1997), Eric Benét (2001 bis 2005) und Olivier Martínez (2013 bis 2016). Die Schauspielerin hat Tochter Nahla Ariela (16) mit ihrem Ex-Partner Gabriel Aubry und Sohn Maceo-Robert (10) mit ihrem dritten Ehemann.