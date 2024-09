Stars Halsey: Sie hat sich mit Avan Jogia verlobt

Halsey - MTV VMAs 2024 - Credit: Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 18:00 Uhr

Die Sängerin scheint bestätigt zu haben, dass sie mit ihrem Partner verlobt ist.

Halsey scheint bestätigt zu haben, dass sie mit ihrem Partner Avan Jogia verlobt ist.

Die 29-jährige ‚Without Me‘-Künstlerin korrigierte einen Beitrag von Pop Base auf X, in dem der 32-jährige ‚Victorious‘-Schauspieler als ihr „Freund“ bezeichnet wurde, indem sie erklärte, dass er ihr „Verlobter“ sei.

Die Sängerin verkündete: „***Mein VerlobterAvan Jogia.“ Der Popstar, der mit seinem Ex-Partner Alev Aydin den dreijährigen Sohn Ender großzieht, fügte hinzu, dass sie sich vorstellen könne, Avan zu heiraten, und bezeichnete ihren Partner als ihren „besten Freund”. In einem Gespräch gegenüber ‚E! News‘ bei den MTV Video Music Awards am Mittwoch (24. September) antwortete die Künstlerin auf die Frage, ob sie vorhabe, Jogia zu heiraten: „Das hoffe ich. Avan ist der Beste. Er ist eines der großartigsten Dinge, die mir je passiert sind. Und jeder einzelne Tag, den ich mit ihm verbringe, ist einer, an dem ich mich so fühle, als wäre ich mit meinem besten Freund zusammen.“ Die ‚Ego‘-Musikerin, die seit etwa einem Jahr mit dem Schauspieler zusammen ist, enthüllte auch, dass ihr Partner und ihr kleiner Junge „unzertrennlich“ seien. Halsey wurde kurz nach der Geburt ihres Sohnes mit einer Reihe von Krankheiten diagnostiziert, darunter Lupus, einer T-Zell-Lymphoproliferativen Störung, POTS, dem Ehlers-Danlos-Syndrom und dem Sjögren-Syndrom, wobei der Star ihre Genesung in den Schreibprozess ihres neuen Albums ‚The Great Impersonator‘ kanalisierte.