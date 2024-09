Stars Halsey: Späte Solidarität mit ihrer Mutter

Halsey - MTV VMAs 2024 - Credit: Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2024, 12:03 Uhr

Die Musikerin bereut es heute, wie sie ihre Mutter früher behandelt hat.

Halsey kann die Vorstellung „nicht nachvollziehen“, dass ihre Mutter altert.

Die Sängerin spricht auf ihrem neuen Album ‚The Great Impersonator‘ über die Beziehung zu ihren Eltern und scherzt, dass ihre Mutter Nicole für sie ewig jung sein wird. Im Interview mit ‚Audacy Check In‘ erklärt Halsey: „Es gibt eine Menge Songs auf diesem Album, die meine Beziehung zu meinen Eltern thematisieren. Einer davon handelt davon, wie meine Mutter älter wird. Für mich ist sie immer 21 und ich sehe sie altern. Es ist wie diese kognitive Dissonanz… Dein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Es ist wie: ‚Warte, du wirst nicht alt.’“

Die Musikerin enthüllt, dass ihr Leben bisher einen sehr ähnlichen Weg wie das ihrer Mutter genommen hat. Heute bereut die ‚Lucky‘-Hitmacherin, dass sie es ihrer Mama früher so schwer gemacht hat. „In dieser einen Platte spreche ich darüber, wie ich als Kind hörte, wie mein Vater eine abfällige Bemerkung über [meine Mutter] machte. Ich wollte so sehr seine Anerkennung und tat es auf Kosten der Allianz mit ihr. In dem Lied sage ich: Diese Allianz hat mich nicht vor ihrem Schicksal bewahrt. Sich mit meinem Vater zu verbünden, hat nicht verhindert, dass mein Leben fast genauso verlaufen ist wie ihres“, schildert die 29-Jährige. „Ich wurde eine alleinerziehende Mutter.“

Im Juli 2021 durften Halsey und ihr damalige Partner, Musikproduzent Alev Aydin, einen Sohn auf der Welt begrüßen. Im vergangenen Jahr wurde die Trennung des Paars bekannt. „Ich blicke zurück und sage: ‚Wow, ich hätte mehr Mitgefühl für [meine Mutter] haben sollen.‘ Und [wie] ich in der Platte sage, hoffe ich, dass mein Sohn das erkennt, bevor es zu spät ist, so wie ich es tat“, fügt der Star hinzu.