Stars ‚Hannah Montana‘-Jubiläumsspecial: Miley Cyrus reagiert auf Reboot-Idee

Miley Cyrus at Hannah Montana 20th Anniversary Special premiere - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin hat zum 20. Jubiläum von 'Hannah Montana' ein Special gedreht. Wie steht sie zu einem Reboot der ikonischen Disney-Serie?

Miley Cyrus hat scherzhaft erklärt, sie sei zu „müde“ für ein komplettes ‚Hannah Montana‘-Reboot.

Die Schauspielerin und Sängerin wurde zwischen 2006 und 2011 durch die gleichnamige Rolle in der erfolgreichen Disney-Sitcom ‚Hannah Montana‘ berühmt. Zwar hat Miley ein Special zum 20. Jubiläum der Serie gedreht, doch eine vollständige Neuauflage scheint für sie nicht infrage zu kommen.

Auf dem roten Teppich zur Premiere des Disney+-Specials erklärte die 33-Jährige gegenüber ‚Variety‘: „Mädchen, ich bin jetzt schon müde! Das war alles schon ziemlich viel.“ Die beliebte Serie zeigte sie als Teenager Miley Stewart, die ein Doppelleben als berühmter Popstar führt. Im Special singt Miley einige der bekanntesten Songs der Serie und führt außerdem ein Interview mit Podcast-Host Alex Cooper vom ‚Call Me Daddy‘-Podcast.

Zudem wird es einen Überraschungsauftritt von Selena Gomez geben, die in Staffel zwei Hannahs Rivalin Mikayla Skeech spielte, sowie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial. Zur Premiere im El Capitan Theatre in Hollywood wurde Miley von ihrem Verlobten Maxx Morando begleitet, ebenso wie von ihrer Schwester Brandi Cyrus und ihrer Mutter Tish Cyrus, die mit ihrem Ehemann Dominic Purcell erschien.

Ihr Vater Billy Ray Cyrus, der ebenfalls in der Serie mitspielte und im Special auftreten wird, war bei der Premiere nicht anwesend. Auch ihre frühere Co-Darstellerin Emily Osment fehlte. Die Schauspielerin – die Mileys beste Freundin Lilly Truscott spielte – erklärte, dass sie aufgrund von Dreharbeiten für ihre Serie ‚George and Mandy’s First Marriage‘ nicht am Jubiläumsspecial teilnehmen konnte.

Sie sagte in einem Instagram-Video: „Ich wollte kurz Hallo sagen und mich bei allen bedanken, die uns all die Jahre die Treue gehalten haben. Ich bin so dankbar, dass ihr diese Serie immer noch liebt. Ich bin sehr stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.“ In der Bildunterschrift ergänzte die 34-Jährige, dass ‚Hannah Montana‘ ihr Leben verändert habe. „Danke, dass ich in eure Wohnzimmer kommen durfte – und ich hoffe, das auch noch viele Jahre tun zu können“, erklärte sie.