Kult-Komiker und Bestseller-Autor Hape Kerkeling feiert Geburtstag: Ich bin dann mal 60 Mit anarchistischer TV-Comedy wurde Hape Kerkeling zu einem der beliebtesten Entertainer Deutschlands. An seinem 60. Geburtstag am 9. Dezember blickt er auf eine schillernde Karriere zurück, in der er sich nie verbiegen ließ