Stars Harrison Ford wäre zufrieden, wenn ‚Shrinking‘ seine letzte Schauspielrolle wäre

Bang Showbiz | 04.02.2026, 11:00 Uhr

Harrison Ford wäre zufrieden, wenn 'Shrinking' seine letzte Schauspielrolle wäre.

Harrison Ford ist der Meinung, dass ‚Shrinking‘ ein „ausreichender“ Abschluss seiner legendären Karriere wäre.

Der 83-jährige Schauspieler – der in der erfolgreichen Apple-TV-Serie an der Seite von Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Jason Segel und Michael J. Fox zu sehen ist – bezeichnete die Arbeit an der Show als ein „sehr besonderes“ Projekt und räumte ein, dass er sich frage, was danach überhaupt noch kommen könne, um dieses Erlebnis zu übertreffen. Bei einer Podiumsdiskussion während des ersten Pressetags von Apple TV in dieser Woche sagte er: „Wohin geht man von hier aus? Die Art von Arbeit, die wir hier machen können, ist bemerkenswert – angesichts der Mittel, die uns zur Verfügung stehen, und der Idee, die hinter dieser Serie steckt. Und wenn hier alles enden würde, dann wäre das ausreichend.“

Die ‚Star Wars‘- und ‚Indiana Jones‘-Legende erklärte, dass die Arbeit an ‚Shrinking‘ eine „andere“ Erfahrung für ihn gewesen sei – aber eine, die ihn enorm erfüllt habe. Er fügte hinzu: „Das war eine andere Art von Job für mich, und ich mache das schon sehr lange. Das hier ist etwas ganz Besonderes, und es nährt mich wirklich und gibt mir das Gefühl, dass das, was wir tun, Wert und Bedeutung hat. Danach suche ich in meinem Leben, und ich bin froh, es hier gefunden zu haben.“

An anderer Stelle des Panels gab Ford zu, dass er nervös gewesen sei, mit Michael J. Fox an der Serie zu arbeiten, da seine Figur Dr. Paul Rhoades an derselben Krankheit leidet wie die ‚Zurück in die Zukunft‘-Ikone. Er sagte: „Es war ein bisschen einschüchternd, als ich darüber nachdachte, denn ich stelle eine Figur dar, die Parkinson hat, und Michael hat das natürlich wirklich. Ich habe immer eine große Verantwortung gespürt, diesen Teil meiner Geschichte richtig zu erzählen. Aber Michael ist ein außergewöhnlicher, großzügiger und liebenswerter Mensch, den ich vorher gar nicht kannte und den ich erst durch die Arbeit an dieser Serie kennenlernen durfte.“