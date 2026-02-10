Stars ‚Harry-Potter‘-Serie wird ‚Streaming-Ereignis des Jahrzehnts‘

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, and Alastair Stout - Harry Potter - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 11:00 Uhr

Warner Bros Discovery glaubt, dass die Neuauflage der ‚Harry-Potter‘-Serie das „Streaming-Ereignis des Jahrzehnts“ werden wird.

Das Studio ist noch über ein Jahr von der Veröffentlichung der ersten Staffel der neuen HBO-Adaption von J. K. Rowlings legendären Zaubererromanen entfernt, aber JB Perrette, Präsident von Global Streaming and Games und Streaming-Chef bei WBD, setzt bereits große Hoffnungen in das mit Spannung erwartete Reboot.

Bei einer Veranstaltung zur Ankündigung von HBO Max in Europa sagte er gegenüber den Medien in London: „Der Umfang der Produktion, die Details, die Akribie, mit der sie vorgehen, und das, was sie aufgebaut haben, heben das Kino auf eine ganz neue Ebene.“ Er fügte hinzu: „Wenn man also an die Liebe zu dieser Franchise denkt und daran, was man in einer Serie machen kann – man kann tiefer gehen, mehr von der Geschichte erzählen, mehr von den Teilen erzählen, die man in einem zweistündigen Film nicht unterbringen konnte –, dann mag Casey [Bloys, Chef von HBO Max] es nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem. Ich glaube wirklich, dass dies das Streaming-Ereignis des Jahrzehnts ist.“

In der neuen Potter-Serie werden Dominic McLaughlin, Alistair Stout und Arabella Stanton als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger zu sehen sein. Daniel Radcliffe, der die Rolle des Potter in der ursprünglichen Filmreihe spielte, hatte zuvor bekannt gegeben, dass er seinem jungen Nachfolger geschrieben habe, um ihm den Staffelstab zu übergeben.