Stars Harry Styles: Herzzerreißender Tribut an Liam

One Direction - Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne - Getty - 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 08:00 Uhr

Harry Styles wird Liam Payne „für immer“ vermissen.

Der 30-jährige Sänger hat seinem ehemaligen One Direction-Bandkollegen, der am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren verstorben ist, einen herzzerreißenden Tribut gezollt. Harry, der neben Liam, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik zu der beliebten Boyband gehörte, schrieb auf Instagram: „Ich bin wirklich am Boden zerstört über Liams Tod. Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, dabei an seiner Seite zu sein.“

Harry erinnert sich in seinem Post, zu dem er ein Bild von Liam auf der Bühne postete, daran, wie offenherzig Liam gelebt habe, „mit dem Herzen auf der Zunge“. Der Sänger fügte hinzu: „Er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, unterstützend und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund. Mein Herz bricht für Karen, Geoff, Nicola und Ruth, seinen Sohn Bear und all jene auf der Welt, die ihn so kannten und liebten, wie ich es tat.“

Auch Zayn Malik nutzte zuvor die sozialen Medien, um Liam seinen eigenen Tribut zu zollen und erklärte, dass er seinen ehemaligen Bandkollegen „liebte und respektierte“. Der 31-jährige Sänger schrieb auf Instagram: „Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, um dich ein letztes Mal zu umarmen und dich gebührend zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich sehr geliebt und respektiert habe. Ich werde all die Erinnerungen, die ich mit dir habe, für immer in meinem Herzen in Ehren halten. Es gibt keine Worte, die rechtfertigen oder erklären, wie ich mich gerade fühle, außer mehr als am Boden zerstört. Ich hoffe, dass es dir, wo immer du gerade bist, gut geht und du in Frieden ruhst und weißt, wie geliebt du bist. Ich liebe dich, Bruder.“