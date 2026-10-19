Musik Harry Styles: Konzerte werden für neue Doku gefilmt

Harry Styles - BRIT Awards 2026 - Mike Gray/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 14:00 Uhr

Harry Styles lässt Regisseur John Wilson bei seinen Konzerten Filmaufnahmen machen.

Harry Styles arbeitet Berichten zufolge mit Regisseur John Wilson an einer neuen Konzertdokumentation zusammen.

Der ehemalige One-Direction-Star steckt mitten in seiner Konzertreihe ‚Together, Together‘ im Madison Square Garden in New York, die im August begann und bis Halloween (31. Oktober) läuft. Der Filmemacher John Wilson, der für seinen ungewöhnlichen und immersiven Stil bekannt ist, begleitete bereits 2015 David Byrne auf Tour. Daraus entstand die True-Crime-Konzertdokumentation ‚Temporary Color‘, die den Musiker und zwei entflohene Strafgefangene begleitete. Auch bei Harry Styles‘ Konzertreihe im Madison Square Garden ist Wilson seit einiger Zeit vor Ort und sammelt während der gesamten Residenz Filmmaterial.

Wie ‚Variety‘ berichtet, soll daraus eine Mischung aus Live-Auftritten und Einblicken in Styles‘ Welt entstehen. Ein Insider erklärte dem Magazin, das Projekt wolle „authentische menschliche Geschichten aller Beteiligten der Tour“ zeigen – vom Sänger und seinen Fans bis hin zu den zahlreichen Menschen hinter den Kulissen. Produziert wird der Film von der Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures und Harry Styles selbst. Auch ein Kinostart ist offenbar im Gespräch, bestätigt wurde bislang allerdings nichts.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Styles seine ‚Together, Together‘-Tour 2027 fortsetzen wird. Insgesamt sind 25 Stadionkonzerte in Nordamerika, Europa und Großbritannien angekündigt. Die neuen Termine knüpfen an den großen Erfolg der Tour im Jahr 2026 an. Gleichzeitig markieren sie eine Premiere: Erstmals wird der Popstar seine Show in Stadien in den USA und Kanada präsentieren. Der Auftakt ist für den 2. April mit zwei Konzerten im State Farm Stadium in Phoenix geplant. Anschließend stehen Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta und Chicago auf dem Programm. Danach geht es über den Atlantik nach Berlin, Paris, Madrid, Rom und Dublin. Den Abschluss des Sommers bildet ein dreitägiges Heimspiel im Londoner Wembley-Stadion.

In jeder Stadt wird ein anderer Special Guest auftreten. Styles hat dafür eine seiner bislang vielseitigsten Besetzungen zusammengestellt. Mit dabei sind Kylie Minogue, Tears For Fears, Tinashe, Caroline Polachek, Feist, LCD Soundsystem, Lainey Wilson, Baby Rose, Q Marsden, The Womack Sisters, Getdown Services sowie CA7RIEL und Paco Amoroso. Die Künstler werden bei ausgewählten Terminen auftreten.