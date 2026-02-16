Musik Harry Styles kuratiert Meltdown Festival 2026

Harry Styles - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 19:00 Uhr

Harry Styles wird das Meltdown Festival 2026 kuratieren. Es ist gleichzeitig das 75. Jubiläum des Southbank Centres.

Harry Styles wird das Meltdown Festival 2026 kuratieren.

Das legendäre Londoner Southbank Centre, das das jährliche Event ausrichtet, feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem Programm, das von einem der größten Popstars der Gegenwart zusammengestellt wird. Der frühere One-Direction-Star erklärte in einem Statement: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, das Meltdown Festival zu kuratieren, besonders im 75. Jubiläumsjahr des Southbank Centre. Mein Ziel als Kurator ist es, die Musik und Kunst zu teilen, die ich liebe, und die reiche Geschichte des Hauses zu feiern.“

Das Festival findet vom 11. bis 21. Juni statt, das Line-up soll im Frühjahr bekannt gegeben werden. Der 32-jährige Sänger fügte hinzu: „Es bringt uns zusammen, und das Southbank Centre steht seit 75 Jahren im Zentrum davon, indem es einfachen Zugang zu großartiger Musik ermöglicht. Ich bin unglaublich dankbar, dass Southbank mir diese Chance gibt – es ist für mich sehr aufregend, diese Gelegenheit an einem so ikonischen Ort zu haben.“

Der künstlerische Leiter des Hauses, Mark Ball, zeigte sich „begeistert“, einen der „ikonischsten britischen“ Künstler für das Jubiläum gewonnen zu haben. Und auch Jane Beese, Leiterin für zeitgenössische Musik, sagte: „Seine Offenheit, Wärme und sein Instinkt für Zusammenarbeit passen perfekt zum Geist des Festivals.“

Styles tritt damit in die Fußstapfen früherer Kuratoren wie David Bowie, Nick Cave, Patti Smith, Robert Smith, David Byrne, Yoko Ono und Massive Attack. Das Engagement fällt zusammen mit seinem Comeback-Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘, das am 6. März erscheint, sowie seiner großen Stadiontour ‚Together, Together‘, die von Mai bis Dezember 2026 läuft.