Stars Harry Styles: Schwester Gemma ist seine beste Freundin

Harry Styles - Award Winner - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 09:00 Uhr

Der britische Sänger schätzt sich glücklich, seine Schwester an seiner Seite zu haben.

Harry Styles’ Schwester macht sich nichts aus seinem Ruhm.

Der britische Sänger ist glücklich, Gemma Styles zu seinen „besten Freunden“ zählen zu können, denn niemand kennt ihn so gut wie sie – und er findet, dass sie eine „wunderschöne“ Verbindung haben. Auf die Frage, wer von seinem Ruhm am wenigsten beeindruckt sei, verriet Harry bei ‚BBC Radio 2‘: „Meine Schwester … und zwar auf die schönste Art – auf eine Weise, die mich so wunderbar fühlen lässt und mir zeigt, wie sehr sie mich liebt. Darüber sprechen wir gar nicht. Es ist einfach etwas, das mich innerlich total erfüllt. Sie ist [von meinem Ruhm] nicht besonders beeindruckt.“

Der 31-Jährige ist dankbar für sein enges Verhältnis zu Gemma. „Ich glaube auch, dass es, wenn man ein bisschen älter wird und Geschwister hat, mit denen man sich bewusst entscheidet, befreundet zu sein, zu einer wirklich schönen Freundschaft im Leben wird“, erklärte er. „Sie ist einer meiner besten Freunde und sie kennt mich besser als jeder andere.“

Der ehemalige One Direction-Star reflektierte außerdem über die besondere Beziehung zu seinen langjährigen Freunden. „Wenn ich auf alles in meinem Leben schaue, ist das, wofür ich mich am glücklichsten schätze, meine Freunde – eine Gruppe, auf die ich mich immer verlassen konnte und die mir das Gefühl gegeben hat, so sehr geliebt zu werden, egal was passiert“, betonte er.

Selbst wenn Harry sie lange Zeit nicht sehe, bleibe die Beziehung dieselbe. „Ich glaube, jeder hat diesen einen Freund, den man lange nicht sieht, und wenn man sich dann wieder trifft, ist es, als wäre keine Zeit vergangen. Und ich habe das Glück, gleich mehrere solcher Freundschaften zu haben“, verriet der ‚Aperture‘-Interpret. Er habe „viele beste Freunde“ und stehe allen von ihnen sehr nahe.