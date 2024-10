Sänger starb mit 31 Jahren Harry Styles trauert um Liam Payne: „Ich werde ihn immer vermissen“

Mitglieder der Band One Direction bei einem gemeinsamen Auftritt 2015: (v.l.) Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson. (hub/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 07:10 Uhr

Nach dem Tod von One-Direction-Star Liam Payne hat sich auch sein Bandkollege Harry Styles zu Wort gemeldet und seine Trauer geteilt: "Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören", erklärte der Sänger auf Instagram.

Harry Styles (30) ist nach dem Tod seines One-Direction-Kollegen Liam Payne (1993-2024) "am Boden zerstört". Payne starb am Mittwoch (16.10.) im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Nachdem bereits Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und die gesamte Band sich öffentlich zu Wort gemeldet hatten, teilte nun auch Styles seine Trauer in den sozialen Medien.

Video News

In seinem Statement erklärte der 30-Jährige, dass es eine Ehre gewesen sei, so viele Jahre an der Seite von Payne gewesen zu sein. "Ich bin wirklich erschüttert über Liams Tod", schrieb der Sänger. "Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, dabei an seiner Seite zu sein. Liam lebte sehr offen, trug sein Herz auf der Zunge und hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, hilfsbereit und unglaublich liebevoll." Styles fügte hinzu: "Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, meinen lieben Freund."

"Wir werden ihn schrecklich vermissen"

Zuvor hatten Harry Styles und seine One-Direction-Kollegen Niall Horan (31), Louis Tomlinson und Zayn Malik eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie Liam Payne würdigten: "Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden wir für immer in Ehren halten. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn an unserer Seite geliebt haben", schrieben die vier. "Wir werden ihn schrecklich vermissen." Zayn Malik und Louis Tomlinson hatten auf Instagram in eigenen langen Statements ebenfalls Abschied genommen.

Die britische Boyband One Direction entstand 2010, nachdem die Gruppe bei der Castingshow "The X Factor" zusammengefunden hatte. Mit Hits wie "What Makes You Beautiful", "Night Changes" und "Story of My Life" feierte die Gruppe in den Jahren danach große Erfolge. Im Jahr 2016 verabschiedeten sich One Direction in eine Pause. Die Bandmitglieder starteten im Anschluss Solokarrieren.