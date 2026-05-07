Stars Heidi Klum erfüllt sich Traum vom Karibik-Haus

Heidi Klum - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 14:00 Uhr

Heidi Klum hat sich einen großen persönlichen Traum erfüllt und sich ein Haus auf der exklusiven Karibikinsel Saint Barthélemy gekauft.

Die 52-Jährige machte die Neuigkeit jetzt öffentlich und sprach überraschend offen über ihre Zukunftspläne.

Bei ihrem Auftritt auf dem OMR Festival in Hamburg gewährte das Model seltene Einblicke in ihr Privatleben und verriet, dass sie schon seit längerer Zeit darüber nachgedacht habe, wo sie eines Tages leben möchte. Vor tausenden Besuchern erklärte Klum, dass sie sich intensiv mit ihrer Zukunft beschäftigt habe. Dabei sei ihr bewusst geworden, dass sie sich vor allem nach Ruhe, Sonne und einem entspannten Lebensstil sehne. Die französische Karibikinsel habe sie deshalb besonders angesprochen. Dort könne sie abschalten, Zeit am Strand verbringen und das Leben genießen.

Das neue Anwesen soll sich Berichten zufolge in den Höhen von Saint-Jean befinden – einer der exklusivsten Gegenden der Insel. Die luxuriöse Region gilt seit Jahren als beliebter Rückzugsort zahlreicher internationaler Stars. Auch Prominente wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt verbringen dort regelmäßig ihre Urlaube.

Während ihres Bühnenauftritts sprach Klum außerdem offen über ihren Umgang mit Geld. Sie erklärte, dass finanzielle Themen natürlich auch für sie wichtig seien. Zwar gönne sie sich besondere Dinge, gehe mit ihrem Vermögen aber dennoch bewusst um. Den Kauf des Hauses bezeichnete sie offenbar als eine Entscheidung für ihre persönliche Zukunft und Lebensqualität. Für die Moderatorin scheint Saint Barthélemy damit zu einem ganz besonderen Sehnsuchtsort geworden zu sein.