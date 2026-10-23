Stars Hausverkauf: Simone Biles weint bittere Tränen

Simone Biles - ONE USE - TikTok Oct 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 09:00 Uhr

Weil sie ihr Haus verkauft, weint Simone Biles bittere Tränen.

Simone Biles sind die Tränen gekommen, als sie ihr Haus zum Verkauf angeboten hat.

Die 29-jährige Turnerin und ihr Ehemann, NFL-Star Jonathan Owens (31), haben ihre Immobilie im Großraum Houston für mehr als eine Million US-Dollar verkauft. Doch der Abschied von dem luxuriösen Anwesen fiel Simone alles andere als leicht. Schließlich sei sie dort zu einer „richtigen Erwachsenen“ geworden. In einem Video auf TikTok schilderte die US-Amerikanerin ihre Gefühle: „Heute ist der erste Tag, an dem das Haus auf dem Markt angeboten wird.“ Dann fragte sie sich unter Tränen: „Warum zum Teufel heule ich so? Verdammt!“ Weiter erklärte sie: „Dieses Haus wird zum ersten Mal zum Verkauf angeboten, und ich weiß nicht, warum ich so schrecklich weinen muss.“ Sie habe sechs Jahre dort gelebt und verbinde mit dem Haus zahlreiche schöne, aber auch schwierige Erinnerungen. „Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Haus erwachsen geworden bin“, sagte Biles. „Es hat mich zu einer richtigen Erwachsenen gemacht, und ich werde es vermissen.“ Dass sie der Abschied derart emotional treffen würde, habe sie nicht erwartet. „Mann, ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Haus so emotional machen würde.“ Abschließend richtete sie eine Botschaft an die künftigen Besitzer: „Wer auch immer dieses Haus kauft: Ich hoffe, es schenkt euch genauso viel Freude, wie es mir geschenkt hat.“

In der Bildunterschrift zu ihrem Video verriet Biles, dass die Immobilie bereits nach vier Tagen einen Käufer gefunden hatte. „Das Haus wurde innerhalb von vier Tagen verkauft. Ich hatte mich schon darauf gefreut, Lufterfrischer für die potenziellen Käufer aufzustellen und Jonathan noch einmal alles zu zeigen. Stattdessen habe ich einfach nur geweint … Geht es noch jemandem so?“, schrieb sie und fügte den Hashtag #emotionallyattached hinzu. Wie das ‚Houston Business Journal‘ berichtete, wurde das Anwesen am 15. Oktober für einen Preis zwischen 1,08 und 1,24 Millionen US-Dollar verkauft.