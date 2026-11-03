Stars Hautkrebs-Diagnose: Patrice Aminati schob Arztbesuch monatelang auf

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin enthüllt, wie sie die Diagnose schwarzer Hautkrebs bekam.

Patrice Aminati erhielt 2023 die Diagnose schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium.

Heute, drei Jahre später, gilt ihre Erkrankung als unheilbar. In der ZDF-Sendung ‚Terra Xplore: Im Kopf von Patrice Aminati‘ erzählte die 31-Jährige nun, welche körperlichen Veränderungen sie zunächst nicht ernst genommen hatte. Dabei hatte die Influencerin ihre Haut eigentlich regelmäßig untersuchen lassen. Auch in ihrer Familie gab es bereits Fälle von Hautkrebs. „Meine Mama hatte weißen Hautkrebs, mein Opa hatte schwarzen Hautkrebs“, berichtete sie im Gespräch mit Moderator und Psychologe Leon Windscheid.

Zudem vermutete Aminati, dass eine hohe Sonneneinstrahlung während ihrer Kindheit eine Rolle gespielt haben könnte: „Dass man früher am Ostseestrand so lange gespielt hat, bis man krebsrot war.“ Während ihrer Schwangerschaft bemerkte sie schließlich Veränderungen an ihren Muttermalen. Diese seien größer und erhabener geworden. Besonders ein Leberfleck am Hals entwickelte sich auffällig. „Wie so eine Rosine kannst du dir das vorstellen“, beschrieb sie das Erscheinungsbild. Schließlich begann die Stelle sogar zu bluten. Doch statt die Veränderung umgehend medizinisch abklären zu lassen, führte Aminati diese zunächst auf die Schwangerschaft zurück.

Den Besuch bei ihrem Hautarzt verzögerte sie nach eigenen Angaben um etwa ein halbes Jahr. „Und dann habe ich das, wie jeder junge Mensch, so ein bisschen vor mir hergeschoben“, räumte sie ein. Als Aminati den Termin schließlich wahrnahm, änderte sich ihr Leben schlagartig. Nur zwei Tage später erhielt sie einen Anruf mit der Krebsdiagnose. Sie sollte sofort ins Krankenhaus kommen. Die Nachricht traf die junge Mutter völlig unvorbereitet. „Ich habe gesagt: Ich habe ein kleines Baby zu Hause. Die Waschmaschine läuft!“, erinnerte sie sich an ihre erste Reaktion. Ihre Tochter Charly Malika war zu diesem Zeitpunkt erst sieben Monate alt. Trotz ihrer schwierigen gesundheitlichen Situation hält Aminati an ihrem Lebenswillen fest: „Ich will weiterleben.“