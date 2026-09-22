Stars Todesursache von Hayden Panettiere Wochen nach ihrem Tod bestätigt

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 19:00 Uhr

Die Todesursache von Hayden Panettiere ist offiziell bestätigt worden.

Die aus ‚Nashville‘ und ‚Heroes‘ bekannte Schauspielerin starb am 16. August im Alter von 36 Jahren. Nach Angaben des Gerichtsmedizinischen Instituts von Greenville County waren die toxischen Auswirkungen mehrerer Substanzen für ihren Tod verantwortlich. Genannt wurden Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin. Die Behörden stuften Panettieres Tod als Unfall ein.

In einer ausführlichen Stellungnahme teilte das Institut mit, dass am 16. August gegen 13:51 Uhr ein Notruf wegen eines Herzstillstands in einem Haus in Greenville, South Carolina, eingegangen sei. Ersthelfer fanden die Schauspielerin bewusstlos und mit Herzstillstand vor. Die Rettungskräfte versuchten, Panettiere wiederzubeleben, konnten sie jedoch nicht mehr retten. Um 14:32 Uhr wurde sie für tot erklärt. Die Schauspielerin hatte sich zu diesem Zeitpunkt vorübergehend in dem Haus aufgehalten. Eine anschließende Autopsie ergab laut den Behörden keine Hinweise auf Verletzungen, die zu ihrem Tod beigetragen hätten. Als Todesursache wurden schließlich die toxischen Auswirkungen der genannten Substanzen festgestellt. Der Fall sei seitens des Gerichtsmedizinischen Instituts inzwischen administrativ abgeschlossen.

Zuvor war berichtet worden, dass Panettieres On-off-Freund Brian Hickerson den Ersthelfern bei deren Ankunft eine Tasche mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Schauspielerin übergeben hatte.

Rund einen Monat nach Panettieres Tod kamen am Samstag (19. September) etwa 150 Freunde und Familienangehörige zu einer Trauerfeier in einer Kirche in Malibu, Kalifornien, zusammen. Ihr Vater Skip Panettiere nahm an der Zeremonie teil, ihre von ihr entfremdete Mutter Lesley Vogel dagegen nicht. Ein Insider widersprach gegenüber ‚TMZ‘ allerdings Berichten, wonach Vogel nicht eingeladen worden sei. Demnach habe sie wegen eines nicht näher bezeichneten familiären Notfalls nicht teilnehmen können. Die Trauerfeier wurde als „emotional und wunderschön“ beschrieben. Panettieres frühere ‚Nashville‘-Co-Stars Connie Britton und Charles Esten hielten Ansprachen. Esten sang außerdem gemeinsam mit einer Band in der Kirche einen Song, den Panettiere in der Serie gesungen hatte. Unter den Trauergästen befanden sich auch Paris Hilton, Evan Ross, Lennon Stella und Jonathan Jackson.

Brian Hickerson und dessen Bruder Zach Hickerson waren dagegen nicht eingeladen. Beide hatten sich in dem Airbnb in South Carolina aufgehalten, in dem Panettiere starb. Insider aus dem Umfeld der Brüder hatten zuvor gegenüber ‚TMZ‘ erklärt, Brian und Zach seien sich der Sensibilität der Situation bewusst und würden die Entscheidung der Organisatoren respektieren. Sie hofften, dass die Trauerfeier zu einer „wunderschönen Würdigung von Hayden, ihrem Leben und ihrem Vermächtnis“ werde.