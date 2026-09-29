Stars Wladimir Klitschko beantragt Vormundschaft für Tochter Kaya

Hayden Panettiere and Wladimir Klitschko - 2015 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 09:00 Uhr

Wladimir Klitschko hat nach dem Tod von Hayden Panettiere die vorläufige Vormundschaft für die gemeinsame Tochter Kaya beantragt.

Das Anwaltsteam des ehemaligen Boxweltmeisters reichte am 24. September einen als dringend bezeichneten Antrag ein. Damit soll der 50-Jährige berechtigt werden, im Namen seiner elfjährigen Tochter Schritte zur Verwaltung von Panettieres Nachlass einzuleiten. Die ‚Heroes‘- und ‚Nashville‘-Schauspielerin war im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren gestorben. Kaya soll laut den ‚E! News‘ vorliegenden Gerichtsdokumenten die alleinige Erbin ihrer Mutter sein.

In dem Antrag heißt es, ohne eine unverzügliche Bestellung Klitschkos bestehe die Gefahr, dass zum Nachlass gehörendes Eigentum „verloren geht, beschädigt oder aufgebraucht wird“, bevor ein regulärer Nachlassverwalter eingesetzt werden könne. Dies könne sich unmittelbar auf Kaya auswirken, da ihr der gesamte Nachlass zustehe.

Klitschkos Anwälte argumentieren außerdem, dass derzeit niemand ausreichend befugt sei, Panettieres Vermögenswerte zusammenzutragen, zu schützen und ordnungsgemäß zu verwalten. In den Unterlagen werden darüber hinaus Bedenken hinsichtlich persönlicher Gegenstände der Schauspielerin geäußert. Nach ihrem Tod seien die Schlösser ihres Hauses vom Sicherheitsdienst ausgetauscht worden. Lagereinheiten mit Designerkleidung und Accessoires, die Panettiere bei öffentlichen Auftritten getragen hatte, seien vorsorglich an einen anderen Ort gebracht worden. Zudem äußert der Antrag Sorgen über eine nicht näher bezeichnete Person, die offenbar bereits vor Panettieres Tod Zugang zu ihrem Haus gehabt habe. Klitschkos Anwälte befürchten laut den Dokumenten, dass diese Person versuchen könnte, Gegenstände aus dem Nachlass unrechtmäßig an sich zu bringen. Über den Antrag auf Vormundschaft soll bei einer Anhörung am 7. Dezember entschieden werden.

Klitschko und Panettiere führten ab 2009 über mehrere Jahre mit Unterbrechungen eine Beziehung. 2018 erhielt der frühere Boxer das alleinige Sorgerecht für Kaya. Nach Panettieres Tod bezeichnete Klitschko sie als einen wichtigen Teil seines Lebens und des Lebens ihrer Tochter. „Mit unserer Tochter Kaya werde ich immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an den Menschen erinnert, der sie war“, erklärte er. Zugleich sprach er Panettieres Eltern, Freunden und Fans sein Beileid aus. „Junge und talentierte Menschen wie Hayden sollten diese Welt nicht so früh verlassen“, sagte Klitschko.