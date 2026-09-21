Stars Ruby Rose kämpft wegen Hayden Panettiere mit den Tränen

Ruby Rose 2:22 A Ghost Story premiere – Getty – Melbourne – Australia – July – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 14:00 Uhr

Ruby Rose kämpft wegen Hayden Panettiere mit den Tränen.

Der Tod von Hayden Panettiere hat ihre enge Freundin Ruby Rose tief getroffen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ wurde die Schauspielerin sichtlich emotional, als sie sich an die gemeinsame Zeit mit dem ‚Heroes‘-Star erinnerte. Panettiere war im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren gestorben. Rose machte deutlich, wie eng die beiden miteinander verbunden waren. Über fünf Jahre hinweg hätten sie praktisch täglich miteinander gesprochen, geschrieben und sich gegenseitig auf dem Laufenden gehalten. „Das war meine beste Freundin. Wir haben fünf Jahre lang jeden Tag miteinander gesprochen“, sagte die 40-Jährige unter Tränen.

Dabei sei die Freundschaft zunächst keineswegs absehbar gewesen. Rose habe sogar Zweifel gehabt, ob sie überhaupt eine persönliche Beziehung zu einem anderen Prominenten eingehen wolle. „Ich wusste nicht, ob ich Freunde aus der Promiwelt haben wollte, weil ich mit dieser Branche keine besonders guten Erfahrungen gemacht hatte“, erklärte sie. Als sich die beiden erstmals begegneten, habe Rose zunächst versucht, einem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Doch Panettiere ließ sich davon offenbar nicht abschrecken. „Ich sah sie, sie sah mich, und ich dachte nur: ‚Oh nein.'“ Panettiere sei anschließend trotzdem auf sie zugegangen und habe sich vorgestellt. „Sie sagte: ‚Hey, ich bin Hayden. Können wir irgendwo hingehen und reden? Wir haben so viel gemeinsam.'“ Rose habe zunächst nur gelacht. Kurz darauf stellten die beiden tatsächlich fest, wie viele Gemeinsamkeiten sie verbanden. Daraus entwickelte sich eine fünfjährige Freundschaft, in der sie sich täglich Nachrichten schrieben und nacheinander sahen.

Besonders wichtig war Rose, dass Panettiere selbst über ihr Leben und ihre Erfahrungen bestimmen wollte. „Hayden wollte immer nur, dass ihre Geschichte auf ihre Weise und zu ihren Bedingungen erzählt wird“, sagte sie. Bereits kurz nach dem Tod ihrer Freundin hatte Rose in ihrer Instagram-Story angedeutet, dass sie viel zu sagen habe. Gleichzeitig bat sie darum, nicht vorschnell zu urteilen. Panettiere war laut den vorliegenden Angaben von ihrem On-off-Partner Brian Hickerson und dessen Bruder Zach bewusstlos in einer Airbnb-Unterkunft in South Carolina gefunden worden. Rose schrieb damals, sie brauche Zeit, um alles richtig einzuordnen – auch im Hinblick auf Panettieres elfjährige Tochter Kaya, deren Vater der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko ist. „Ich habe so viel, was ich über unsere liebe Hayden sagen möchte“, schrieb sie. Panettiere sei eine mutige und furchtlose Frau gewesen. Zugleich sei die öffentliche Diskussion „laut, falsch und beängstigend“. Deshalb wolle sie zunächst weitere Informationen abwarten. „Ich brauche mehr Zeit, um das für Kaya richtig zu machen. Ich brauche auch von allen Geduld. Wartet auf alle Informationen.“