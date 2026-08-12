Stars Drake macht Goth-Gewinnerin seiner Dating-Show ein unglaubliches Geschenk

Drake - FAMOUS - Los Angeles - June - 2019 - Euphoria premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 19:02 Uhr

Drake kauft der Gewinnerin seiner Dating-Show ein neues Haus für ihre Mutter.

Der 39-jährige Rapper fand am vergangenen Wochenende während eines Kick-Livestreams die Gewinnerin seiner 20-gegen-1-Dating-Show und versprach der Goth-Streamerin Pinkchyu, sie könne sich als Preis wünschen, was sie wolle. Sie fragte ihn, ob er ihrer Mutter ein Haus kaufen würde, und er antwortete: „Oh ja, sehr gerne.“

In einem Interview mit TMZ bestätigte sie, dass Drake ihr gesagt habe, sie solle sich irgendein Immobilienangebot aussuchen, es ihm schicken und er werde das Haus kaufen. Sie fügte hinzu: „Genau das hat er gesagt!“

Pinkchyu, die auch bei OnlyFans aktiv ist, verriet, dass sie ihrer Mutter von ihrem großen Gewinn erzählt habe, sie aber davor warnte, zu viel zu googeln. Sie sagte: „Ich habe es ihr erzählt, und dann habe ich ihr gesagt, dass ich gewonnen habe. Ich meinte: ‚Egal was passiert, Mama, such bloß nichts im Internet. Schau einfach nicht online nach.‘ Und sie sagte nur: ‚Okay.‘ Ich glaube, sie ist einfach wirklich dankbar. Ich mache OF, und mit einem großen Teil des Geldes, das ich verdiene, unterstütze ich meine Familie und helfe meinen Schwestern.“

Obwohl Pinkchyu an der Dating-Show teilnahm, räumte sie ein, kein besonders großer Fan von Drakes Musik zu sein. Sie kennt ihn eher aus seiner Zeit als Jimmy Brooks in der Teenager-Serie ‚Degrassi: The Next Generation‘, in der er von 2001 bis 2008 zu sehen war. Sie erklärte: „Das Verrückte ist, dass ich bei unserem Gespräch meinte: ‚Weißt du, was lustig ist? Ich kenne dich einfach aus ‚Degrassi‘.‘ Ich kenne einige seiner bekannten Songs und so, aber ich kannte ihn vor allem daher, dass ich ‚Degrassi‘ gesehen habe.“ Sie selbst hört lieber Goth-Musik und Metal, ist mit Gitarre und Geige aufgewachsen und war in einer Band: „Und genau diese Art von Musik habe ich gehört. Ich weiß nicht, das ist einfach so lustig, weil wir komplette Gegensätze sind.“

Unterdessen betonte die Streamerin, dass sie und Drake nach ihrem Sieg in der Dating-Show nicht miteinander „im Bett gelandet“ seien. Sie antwortete: „Nein, nein, nein. Wir haben einfach sehr viel miteinander geredet. Es ist überwältigend, weil ich einfach wirklich glücklich bin.“