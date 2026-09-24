Musik Hayley Williams würdigt ihren verstorbenen Ex-Mann Chad Gilbert

Hayley Williams arrives at Inc. Founders House Presents: "Going Platinum: Lessons... - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 11:00 Uhr

Hayley Williams hat ihrem verstorbenen Ex-Mann Chad Gilbert Tribut gezollt und ihn als „Legende der Szene“ bezeichnet.

Die Paramore-Sängerin begann 2008 mit dem New-Found-Glory-Gitarristen eine Beziehung. 2016 heirateten die beiden, ein Jahr später folgte die Trennung. Chad Gilbert starb am Sonntag (20. September) im Alter von 45 Jahren nach einem fünfjährigen Kampf gegen den Krebs. Am Mittwoch, dem 23. September, schrieb Williams in ihrer Instagram-Story: „Ich wusste nicht, was ich sagen soll oder ob es überhaupt angebracht ist. Aber inzwischen bin ich mir sicher, dass ich etwas sagen möchte, denn das Leben besteht aus den Wegen, die sich kreuzen, und die Gründe dafür sind unendlich. Chad ist tatsächlich eine Legende der Szene, und die Zeit, die ich mit ihm verbunden war, hat mich vieles gelehrt.“

Die Sängerin von ‚Misery Business‘ würdigte ihren Ex-Mann zudem für seinen Einfluss auf „die musikalische Welt, mit der viele von uns aufgewachsen sind“. Sie schrieb weiter: „Sein Einfluss und seine Einstellung haben das Genre vorangebracht. Seine Leidenschaft dafür, die Gemeinschaft zu fördern, war inspirierend und wird mir in Erinnerung bleiben. Ich werde ihm für immer dankbar sein, dass ich durch ihn ein tieferes Verständnis und eine noch größere Wertschätzung für die Gemeinschaft und die Kultur des Hardcore entwickeln konnte.“

Williams hatte bereits 2020 in ihrem Song ‚Dead Horse‘ die Scheidung von Gilbert verarbeitet und darin das Ende ihrer Beziehung thematisiert. Im Gespräch mit ‚NME‘ erklärte sie damals über den Song: „Meine Wut und mein Zorn waren eine Schutzschicht über der sanfteren Traurigkeit und Scham, die ich empfand. ‚Dead Horse‘ entstand unmittelbar nachdem ich das letzte Pflaster abgerissen hatte. Es ging darum, die brodelnde Lava unter einem harten Stein zu entdecken. Es fühlte sich an, als würde ich Knochen ausgraben.“

Gilberts Ehefrau Lisa Morelli hatte am Wochenende bestätigt, dass der Sänger von ‚My Friends Over You‘ „friedlich im Schlaf verstorben“ sei. Auf Instagram schrieb sie: „Am Morgen des 20. September ist Chad Everett Gilbert friedlich im Schlaf verstorben. Er verließ diese Welt im Kreis von Freunden und Familie. Seine letzten Atemzüge tat er an der Seite seiner Ehefrau und seiner Mutter – genau so, wie er es sich gewünscht hatte.“

Bei Gilbert war 2021 ein metastasierendes Phäochromozytom der Leber diagnostiziert worden. Der Musiker musste sich daraufhin einer Operation zur Entfernung des Tumors unterziehen. Später entwickelte sich seine Erkrankung zu einem adrenokortikalen Karzinom, das sich auf weitere Teile seines Körpers ausbreitete. Im Januar 2022 galt Gilbert zunächst als krebsfrei, nachdem ihm „eine halbe Leber, die Gallenblase und eine Nebenniere“ entfernt worden waren. Später berichtete er jedoch, dass ein weiterer Eingriff notwendig geworden war, um einen Tumor an der Wirbelsäule zu entfernen. Anfang dieses Jahres verlor Gilbert die Kontrolle über die linke Körperhälfte. Ärzte entdeckten daraufhin drei neue Tumore in seinem Gehirn. Es folgten eine Operation, eine Strahlenbehandlung und ein längerer Krankenhausaufenthalt.