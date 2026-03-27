Stars Heather Graham setzt auf gesunden Lebensstil statt Diätpillen und OPs

Heather Graham - 2024 - credit JERRY PEREZ-Avalon - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 09:00 Uhr

Heather Graham betont, dass sie auf Diätpillen und Schönheitsoperationen verzichtet und stattdessen auf Ernährung, Sport und Meditation setzt.

Die 56-jährige Schauspielerin gab diese Erklärung ab, als sie in einem ausführlichen Interview ihre Einstellung zum Älterwerden und zu Beziehungen darlegte.

Die ‚Hangover‘ erzählte ‚Us Weekly‘, dass sie eine strenge Routine einhält, nachdem sie in ihren Zwanzigern mit ungesunden Essgewohnheiten zu kämpfen hatte. Sie sagte, dass sie keine Süßigkeiten mehr zu Hause habe, obwohl sie sich selbst früher als zuckersüchtig bezeichnet habe, und dass sie gelegentliche Leckereien nun durch tägliches Yoga, Meditation und Spaziergänge ausgleiche.

Graham erklärte: „Ich hatte ungesunde Essgewohnheiten. Mit Anfang 20 war ich von Zucker besessen. Ich dachte mir: ‚Ich will kein Abendessen, also esse ich acht Schokoriegel oder eine Packung Eiscreme.‘ Dann dachte ich: ‚Das war schlecht, also werde ich jetzt kein normales Essen mehr zu mir nehmen.‘ Es gab eine Zeit, in der ich zum Mittag- und Abendessen Frozen Yogurt aß. Als ich mit dem Meditieren anfing, begann ich, mich gesünder zu ernähren.“ Sie füge hinzu: „Ich hatte kürzlich Geburtstag und bekam Beverly Hills Cookies geschenkt. Ich kann zwei Kekse essen. Aber ich kann sie nicht zu Hause aufbewahren, weil ich mich nicht beherrschen kann. (Es ist wie) in dieser Folge von ‚Sex and the City‘, in der Miranda Hobbes nicht aufhören konnte, Brownies zu essen, also warf sie sie in den Müll, holte sie dann wieder heraus und aß sie, und musste schließlich Seife darüber gießen.“

Graham setzt bewusst auf schonende Schönheitsbehandlungen und verzichtet sowohl auf Ozempic als auch auf invasive Eingriffe. Stattdessen greift sie auf sanftere Methoden wie Botox und Lasertherapien zurück.