Stars Heftige Kritik am Dschungel: Darum hat Timur Ülker keinen Bock mehr auf Reality-TV

Timur Uelker Ulker - April 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2025, 15:53 Uhr

Timur Ülker gehörte zu den diesjährigen Teilnehmern im Dschungelcamp – und hat jetzt keine Lust mehr auf Reality-TV.

Der ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Schauspieler musste gemeinsam mit Edith Stehfest im Halbfinale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das Feld räumen. Er hätte zwar gerne noch bis zum Finale weitergekämpft; auf eine neue Reality-Herausforderung hat er aber trotzdem keine Lust mehr.

Warum verriet er nach seinem Auszug in einer Pressekonferenz. „Der Begriff ‚Reality‘ beinhaltet ja ‚real‘ und davon habe ich wenig erfahren“, sagte der Schauspieler über die Show. Autsch! Klare Kritik an RTL und dem Dschungel-Format, das laut Timur zwar eine Daseinsberechtigung und ein eigenes „Konstrukt“ habe, aber trotzdem nicht wirklich seine Welt sei.

Dass Reality-Fernsehen in erster Linie entertainen soll, weiß der Schauspieler. Trotzdem habe er versucht, das Drama im Camp auf ein Minimum zu beschränken und lieber für Fairness und ein nettes Miteinander zu sorgen. Das Feedback darauf sei aber eher negativ gewesen. Drama war allen Beteiligten scheinbar lieber. Für Timur also ein klares Zeichen, bei ‚GZSZ‘ und anderen Serienformaten mit Drehbuch zu bleiben: „In dieser Reality-Welt habe ich nur festgestellt, dass ich mich da auch gar nicht so wohlfühle, also hiermit ziehe ich mich auch aus der Reality-Welt zurück. Es war ein kometenhafter Einstieg und hiermit ziehe ich mich zurück.“