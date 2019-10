Heidi Klum: Darum setzt sie sich an Halloween extrem unter Druck

Heidi Klum will unbedingt das perfekte Kostüm für Halloween finden. Das 46-jährige Model veranstaltet jedes Jahr an dem Grusel-Feiertag eine Riesenparty in New York. Natürlich versucht Heidi dabei stets, ihre Verkleidung vom Vorjahr zu übertreffen.

Auch dieses Jahr – das 20. Jubiläum der Party – ist der Druck wieder einmal groß. Im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Ich werde etwas sehr, sehr Besonderes machen. Ich versuche, an dem Tag etwas Besonderes zu machen, denn es sind immer hin schon zwanzig Jahre. Ich kann es nicht fassen! Vor zwanzig Jahren dachte ich ‚Es gibt keine coole Party in New York, jemand muss was machen.‘ Also machte ich es.“

Auch in den nächsten zwanzig Jahren will Heidi ihre jährliche Feier fortsetzen, wie sie im Gespräch weiter erzählte: „Warum nicht noch weitere zwanzig Jahre? Warum sollte man mit dem Spaß aufhören, nur weil man älter wird? Ich finde, wir sollten mehr Spaß haben, wenn wir älter werden!“

„Ich mache mir Druck“

In den vergangenen Jahren hat Heidi nicht nur einmal mit ihren Kostümen von sich Reden gemacht. Als Jessica Rabbit und Prinzessin Fiona aus den ‚Shrek‚-Filmen verzauberte sie ihre Gäste in der Vergangenheit. Dieses Jahr, so Heidi, muss es jedoch etwas ganz besonders Schrilles werden:

„Ich mache mir Druck. Das kommt nicht von außen, das bin wirklich ich. Ich will mich jedes Jahr wieder übertreffen.“