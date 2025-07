Stars Heidi Klum: Das Älterwerden macht ihr keine Sorgen

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 09:00 Uhr

Heidi Klum ist der Meinung, dass die Gesellschaft „Falten gegenüber aufgeschlossener“ geworden ist.

Das 52-jährige Model hat angedeutet, dass sich die Einstellung zum Altern in den letzten Jahren geändert hat und dass es jetzt „okay ist, älter zu sein“.

Klum erzählte ‚People‘: „Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Speckröllchen an unserem Körper willkommener sind. In jedem Alter akzeptiert zu werden, ist erstaunlich. Dass wir uns verändert haben und so weit gekommen sind.“ Die Schönheit hat keine Angst vor Bodyshaming oder Alterdiskriminierung. „Für mich spielt es keine Rolle, dass ich älter bin. Ich habe keine Angst vor Bodyshaming oder Alterdiskriminierung. Ich finde, jeder sollte das tun, was er tun möchte. Ich mag es, sexy herumzulaufen – sogar jetzt mit 52“, so das Model.

Und Klum ermutigt auch andere Frauen, sich nicht zu verstecken, wenn sie 50 werden. „Das größte Missverständnis [darüber], dass man in seinen 50ern ist, ist, dass man aus dem Regal ist. Das stimmt aber nicht. Wir sind sehr wohl in diesem Regal für alle sichtbar. Verstecken euch nicht in euren 50ern. Schönheit verändert sich ständig, und ich bin für die Veränderung da. Wenn es immer das Gleiche ist, ist das Leben langweilig“, so Klum weiter.