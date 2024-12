Skifahren im winterlichen Weiß Heidi Klum genießt Familienauszeit in den Bergen

Heidi Klum genießt die Pause mit der Familie. (ili/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 11:31 Uhr

Heidi Klum genießt mit ihrer Familie eine Auszeit im Schnee. Bei Traumwetter fahren fast alle Ski. Mit etlichen Fotos und Clips lässt sie ihre Followerinnen und Follower daran teilhaben.

"Ich bin nicht jemand, der rumsitzt, ich liebe Spontaneität", sagte Heidi Klum (51) unlängst im Interview mit "Madame". "Wir haben Spaß zusammen", fügte sie in puncto auf ihre Ehe mit Musiker Tom Kaulitz (35) hinzu. Die perfekte Illustration ihrer Worte liefert sie nun wenige Tage später mit den Fotos und Clips von einer winterlichen Auszeit mit der Familie. Auf Instagram ist zu sehen, wie Kaulitz Klum vor verschneiter Kulisse auf den Armen trägt. Es wird liebevoll posiert und geküsst. Dazu schreibt Klum: "Ich liebe dich" mit rotem Herz.

Mit "Familienzeit" ist ein Clip betitelt, den die skifahrende Klum unterwegs aufgenommen hat. Auf dem wackeligen Filmchen zeigt sie ihre Familie beim Wintersport. Zu sehen sind ihre Söhne Henry (19) und Johan (18), wobei einer der beiden als einziger in der Gruppe Snowboard fährt. Außerdem ist Tochter Lou (15) dabei. Die drei stammen aus Klums Ehe mit Sänger Seal (61). Ihre 20-jährige Tochter Leni ist das Ergebnis einer kurzen Beziehung mit Flavio Briatore (74) und wurde später von Seal adoptiert. Auch sie cruist mit die Piste hinab.

In einem Gondel-Clip grinst zudem Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) im goldenen Anorak fröhlich in die Kamera.

Gruppenfoto mit Helmen

An frühere Zeiten, zu denen die Gesichter der Kinder nie auf Instagram gezeigt wurde, erinnert ein Gruppenfoto, das Klum als erstes vom Familienausflug in den Schnee gepostet hat. Alle sieben sind zu sehen, doch die Helme und Skibrillen haben sie unkenntlich gemacht.

Zu erkennen ist dennoch, dass fast alle rote Skischuhe tragen. Golden glitzert neben Bills Jacke noch Klums Tasche auf ihrem hellrosa Outfit. Während Tom in Beige gekleidet ist und Leni in Hellgrau, tragen Henry, Johan und Lou schwarze Klamotten. Alles in allem dürfte es ein Traumtag im Sonnenschein gewesen sein. Bill Kaulitz zeigt in seinen Stories übrigens, dass die Pausen auch nicht zu kurz kamen, er hält ein orangefarbenes Getränk in die Kamera.

Wo die Familie war, lässt Klum offen. Zu sehen ist nur, dass rundherum abseits der Pisten nicht viel Schnee liegt.