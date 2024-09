Animalprint ist angesagt Heidi Klum: Hollywood-Partytour im glitzernden Minikleid

Heidi Klum präsentiert ihr Outfit im Animalprint. (hub/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 13:54 Uhr

In Los Angeles ist am Emmy-Wochenende einiges los. Model und Moderatorin Heidi Klum tauchte im Vorfeld der Awardshow auf mehreren Veranstaltungen auf.

Heidi Klum (51) hat sich in Los Angeles in einem aufregenden Outfit gezeigt – unter anderem bei der "Emmy Nominees Night" von "The Hollywood Reporter" und der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA schritt sie in West Hollywood damit über den roten Teppich.

Heidi Klum präsentierte bei der Veranstaltung ein glitzerndes Minikleid im Animalprint, das einige Zentimeter über den Knien des Models endete. Das Outfit im Neckholder-Stil glänzte in Gold-, Braun- und Schwarztönen und gewährte seitlich tiefe Einblicke. Klum kombinierte dazu schwarze, offene Pumps, die ebenfalls glitzernde Details aufwiesen. Auch eine schillernde, dunkle Clutch hatte sie bei sich. Darüber hinaus trug Klum Ohrringe in Gold und Schwarz sowie ein paar klobige Ringe.

Ihre blonden, langen Haare fielen der 51-Jährigen glatt frisiert über die Schultern. Schimmernder Lidschatten, dunkle Mascara, Rouge und dezent glänzender Lipgloss sorgten zudem für einen strahlenden Auftritt des Models.

Weiterer Auftritt von Heidi Klum im Glitzer-Minikleid

Offenbar war die Party im Vorfeld der Emmys aber nicht das einzige Event, das Heidi Klum in ihrem auffälligen Minikleid besuchte. Auch auf einer Veranstaltung zur Feier des 50. Geburtstags des "People"-Magazins wurde sie in diesem Look abgelichtet. Eindrücke von beiden Feiern zeigte Klum auch auf Instagram, wo sie Schnappschüsse von ihren Auftritten postete.

In Hollywood wird das Emmy-Wochenende derzeit mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Die Verleihung der Primetime Emmy Awards – der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten – findet am Sonntag (15. September) statt. Die Serie "Shōgun" staubte im Vorfeld 25 Nominierungen ab, gefolgt von "The Bear" mit 23 Nominierungen. Die beiden Comedians Eugene (77) und Dan (41) Levy führen durch die Awardshow im Peacock Theatre von Los Angeles.