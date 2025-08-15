Stars Heidi Klum: In diesem Paradies möchte sie sich zur Ruhe setzen

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 14:00 Uhr

Die Prominente sprach darüber, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann einen traumhaften Urlaub auf St. Barth verbrachte.

Heidi Klum sprach darüber, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) einen traumhaften Urlaub auf St. Barth verbrachte.

Die 52-jährige Prominente und ihr Partner scheinen sich so sehr in die kleinste Karibikinsel der französischen Antillen verliebt zu haben, dass sie sich dort ein Haus auf den Höhen von Saint-Jean bauen lassen.

Klum erzählte in einem Interview mit dem ‚Paris Match‘-Magazin, dass sie sich auf der idyllischen Insel sogar ihren Ruhestand vorstellen könne. Das Model verriet: „Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wann. Ich fühle mich noch so lebendig.“ St. Barth gefalle ihr insbesondere wegen der „wilden Natur“ und der Bohème-Chic-Atmosphäre so gut. Heidi schwärmte: „In St. Barth kann ich meinen Geist zur Ruhe bringen und meiner Seele und meiner wilden Natur freien Lauf lassen.“ Klum fügte über ihre Entscheidung, sich auf der Insel ein Haus zu kaufen, hinzu, dass der paradiesische Ort mit seinen perlweißen Stränden einfach „einzigartig auf der Welt“ sei. Der ‚GNTM‘-Star erklärte: „St. Barth ist einzigartig auf der Welt, wie Saint-Tropez oder Capri.“