Stars Heidi Klum kündigt ‚blutiges‘ Halloween-Kostüm an

Tom Kaulitz and Heidi Klum - Halloween 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 14:00 Uhr

Heidi Klum kündigt 'blutiges' Halloween-Kostüm an.

Heidi Klum sorgt auch in diesem Jahr wieder für Gänsehaut.

Das Halloween-Kostüm des deutschen Topmodels soll besonders blutig werden. Seit Jahren ist die 53-Jährige für ihre spektakulären Verkleidungen und ihre legendäre Halloween-Party bekannt. Und auch für die kommende Feier im Oktober hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚PEOPLE‘ gab Klum bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihr diesjähriges Kostüm. „Es passt sehr gut zu Rotwein. Es ist sehr, sehr blutig“, verriet sie geheimnisvoll.

Ganz zufällig kommt das Thema offenbar nicht. Klum arbeitet mit Apothic Wine an einer limitierten ‚Apothic Type A Blood Bags‘-Kollektion. Die ungewöhnliche Verpackung erinnert an Blutkonserven und passt damit perfekt zu Halloween. „Ein gutes Glas Wein macht immer Spaß … und meistens denkt man bei einem Bluttransfusionsbeutel an etwas Blutrünstiges“, erklärte die Entertainerin. Für sie gehört genau das zum Gruselfest: „Darum geht es an Halloween. Es wird blutig.“

Für ihren Auftritt braucht Klum allerdings deutlich mehr Zeit als nur ein schnelles Kostümwechseln. Meist beginne die Verwandlung bereits „zwei, drei Stunden vorher“. Dabei müsse ihr Gesicht komplett frei von Make-up sein, damit die aufwendigen Prothesen halten. Sie verglich den Vorgang mit Nagellackentferner auf der Haut und erinnerte sich: „Mir wurden schon Stücke von meiner Brust abgerissen, weil jemand zu schnell war.“

Bei ihrer Halloween-Party komme es für die richtige Atmosphäre vor allem auf „die Menschen“, „die Musik“ und „das Licht“ an. Auch das Essen müsse stimmen. Klum setzt dabei auf eine unkomplizierte Auswahl: „Eine Käseplatte mit verschiedenen Sorten und Crackern, dazu geschnittenes Gemüse und Dips, sodass jeder einfach zugreifen kann.“ In den vergangenen Jahren überraschte Klum unter anderem als E.T. und als riesiger Wurm. 2025 verwandelte sie sich in die mythologische Medusa, inklusive beweglicher Schlangen als Haaren und furchteinflößender Zähne.