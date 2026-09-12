Stars Heidi Klum überrascht Sohn Henry zum 21. Geburtstag mit Ferrari

Heidi Klum son Henry - Instagram - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Heidi Klum hat ihren Sohn Henry zu seinem 21. Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht.

Das 53-jährige Model und ihr Ehemann, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz, schenkten ihm einen roten Ferrari F430 im sechsstelligen Wert. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Henry am Samstag (12. September) das Haus der Familie verlässt und in der Einfahrt den Sportwagen entdeckt. Sein Stiefvater folgt ihm nach draußen, während Heidi den Moment filmt.

Henry reagiert völlig überwältigt: „Oh mein Gott! Jesus Christus. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll.“ Auch Heidi konnte ihre Freude kaum verbergen. „Ich kann nicht glauben, dass es jetzt so weit ist“, sagte sie. Ihr Sohn habe viele Jahre auf diesen Moment gewartet. Während Henry und Tom den Ferrari bestaunten, verriet Kaulitz, dass er den Wagen bereits im vergangenen Jahr auf einer Automesse gekauft hatte. Seitdem habe er ihn die ganze Zeit über versteckt in einer Garage aufbewahrt. Henry zeigte sich sichtlich begeistert. „Dieses Ding ist wunderschön“, sagte er und konnte seine Überraschung kaum fassen. Mehrfach bezeichnete er den Ferrari als „irre“ und „verrückt“.

Hinter dem außergewöhnlichen Geschenk steckt allerdings eine jahrelange Vorgeschichte. Heidi erinnerte daran, dass Tom damit ein Versprechen einlöste, das er Henry bereits vor sieben Jahren gegeben hatte. Damals hatte der Musiker eine ‚Mario Kart‘-Wette gegen seinen zu diesem Zeitpunkt 14-jährigen Stiefsohn verloren. „Das ist jetzt wirklich sieben Jahre her, seit ihr das vereinbart habt?“, sagte Heidi in dem Video. Passend dazu veröffentlichte sie am selben Tag auch einen älteren Clip, in dem Henry und Tom die Bedingungen ihrer damaligen Wette erklären. Sollte Henry bei ‚Mario Kart‘ verlieren, durfte er drei Monate lang keine Videospiele spielen und musste Tom ein Gemälde schenken, das ihn beim Autofahren zeigt. „Wenn ich gewinne, muss Tom mir einen Ferrari schenken, wenn ich 21 bin“, erklärte Henry damals. Genau dieses Versprechen hat Kaulitz nun eingelöst.

Heidi hat mit ihrem Ex-Ehemann Seal neben Henry außerdem den 19-jährigen Sohn Johan und die 16-jährige Tochter Lou. Ihre 22-jährige Tochter Leni stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Geschäftsmann Flavio Briatore.