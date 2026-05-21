Stars Heidi Klum will Wechseljahre enttabuisieren

Heidi Klum - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 14:00 Uhr

Die 'GNTM'-Jurorin geht offen damit um, an Symptomen der Menopause zu leiden.

Heidi Klum spricht offen darüber, in den Wechseljahren zu sein.

Die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Chefin macht keinen Hehl daraus, dass sie gerade an Symptomen der Menopause leidet. „Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I’m hotter than ever gerade“, scherzte sie im Gespräch mit ‚Bunte‘ während der Filmfestspiele in Cannes. Dabei sei sie bisher eigentlich eine „Frostbeule“ gewesen. „Mir war immer kalt“, enthüllte die 52-Jährige. Wenn sie nun Menschen in warmer Kleidung sehe, denke sie: „Ich würde mich jetzt zu Tode schwitzen, wenn ich das jetzt anziehen müsste. Da wird mir allein vom Hingucken noch heißer.“

Ihre neue Lebensphase ist noch von weiteren Veränderungen geprägt. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach“, offenbarte Heidi. Spätestens um 6 Uhr morgens sei ihre Nachtruhe beendet. Doch die blonde Schönheit sieht auch das Positive an ihren veränderten Gewohnheiten: Nun habe sie frühmorgens Zeit, um in Ruhe E-Mails durchzuarbeiten. Heidi ist es wichtig, offen mit dem Thema Wechseljahren umzugehen. „Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren“, betonte sie.

Auch auf Instagram sprach das Model kürzlich über die Menopause. Auf die Frage „Was machst du gegen oder für die Wechseljahre?“ erwiderte Heidi: „Das Einzige, was ich tue, ist positiv mit meinem Körper umgehen. Ich habe vier Kinder zur Welt gebracht, gestillt.“ Ihr Geheimnis sei überraschend simpel: „Ich versuche einfach, gesund zu essen, viel zu kochen, Wasser zu trinken, zu schlafen, zu arbeiten.“ Mehr brauche es im Moment nicht. „Vielleicht sollte ich irgendwas nehmen, aber mache ich nicht wirklich, noch nicht“, ergänzte der Star.